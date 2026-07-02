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15 екипажа ще стартират в рали Пампорово

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Спорт
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Състезанието ще се проведе на 4 и 5 юли

екипажа стартират рали пампорово
Снимка: БТА
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Общо 15 екипажа са подали заявки за участие във втория кръг на Националния рали шампионат - рали Пампорово, което ще се проведе на 4 и 5 юли. Стартовият списък събира едни от най-бързите български пилоти, както и международно участие от Гърция, което обещава оспорвани битки във всички класове.

Начело в списъка със стартов номер 1 ще застанат победителите от първия кръг Мартин Сурилов и Ханко Юриев (Citroen C3 Rally2). След успеха си в откриващото състезание те пристигат в Пампорово като фаворити и ще се стремят да затвърдят лидерската си позиция в шампионата.

Сред основните им съперници ще бъдат Антон Титов и Александър Спиров (Hyundai i20 N Rally2), както и Никола Мишев и Ангел Башкехайов (Škoda Fabia Rally2 Evo). И двата екипажа показаха високо темпо още в първия кръг и се очаква отново да се включат в битката за челните позиции в генералното класиране, информира rallypamporovo.bg.

Една от най-интересните надпревари се очертава в клас RC5. Динко Иванов ще стартира с нов навигатор в лицето на Еди Сивов (Renault Clio Rally5), след като на рали „Дряново“ двамата не бяха в един екипаж. Срещу тях ще се изправят Петър Йорданов и Любка Йорданова (Renault Clio Rally5), както и гръцките представители Йоанис Константинидис и Николаос Цакирис (Renault Clio Rally5). Международното участие в класа ще бъде допълнено от още един гръцки екипаж – Атанасиос Апостолидис и Ефтимиос Лакорте (Peugeot 106).

Сериозна конкуренция се очаква и в RC4N, където ще стартират четири екипажа – Живко Желязков и Явор Любенов (Citroen C2), Иван Иванов и Румен Иванов (Honda Civic Type R), дамският екипаж Диана Стоянова и Иванела Иванова (Honda Civic), както и Николай Кортелов и Георги Радев (Citroen C2). Именно този клас се очертава като един от най-оспорваните през състезателния уикенд.

В HC1 ще участват Георги Чакъров и Инна Стоянова (BMW E30), както и Павлин Янев и Илиян Дончев (Peugeot 208). Единственият представител в HC2 ще бъде гръцкият екипаж Василис Фигкиорис и Христос Китсос (Opel Ascona), а в HC3 ще стартират Серкан Хасан и Константин Скулев (Suzuki Swift GTi).

С три автомобила Rally2, четири екипажа в RC5, четири в RC4N и международно участие, вторият кръг на Националния рали шампионат обещава зрелищно състезание още от първите специални етапи, а организаторите очакват интересни битки във всеки отделен клас.

#Рали Пампорово 2026

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