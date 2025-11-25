25 ноември – Международен ден за премахване на насилието срещу жени

Тази сутрин десетки статуи на женски фигури в София осъмнаха с червени ленти и надпис „Нито една повече“. Акцията е част от инициативите за Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета.

Организаторите са „Феминистки мобилизации“. Планирани са демонстрации и шествия в няколко големи града тази вечер. Целта е да се привлече вниманието на обществото и институциите към тревожните нива на домашно насилие у нас, осигуряване на повече кризисни центрове и ранна превенция още в училище.