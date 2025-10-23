3 седмици "Люлин" и "Красно село" живеят с кризата с боклука - картинката на преливащи контейнери остава непроменена

Близо 3 седмици двата столични района "Люлин" и "Красно село" живеят с кризата с боклука.

Въпреки обявения график за сметоизвозване от Столичната община картинката на преливащи контейнери остава непроменена.

Днес стана ясно, че от понеделник ще се включват още 4 камиона в овладяването на кризата с боклука.

През следващата седмица ще бъде обявен и крайният резултат от обществената поръчка за почистване на районите, чиито договори изтичат в края на тази и началото на следващата година.