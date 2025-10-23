3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно село" - картинката остава непроменена

Близо 3 седмици двата столични района "Люлин" и "Красно село" живеят с кризата с боклука.

Въпреки обявения график за сметоизвозване от Столичната община картинката на преливащи контейнери остава непроменена.

Днес стана ясно, че от понеделник ще се включват още 4 камиона в овладяването на кризата с боклука.

През следващата седмица ще бъде обявен и крайният резултат от обществената поръчка за почистване на районите, чиито договори изтичат в края на тази и началото на следващата година.

80% от боклуците на територията на двата района се извозват по график. Това заявиха от Столична община днес, а от понеделник ще бъдат включени още камиони.

"Предстои от понеделник да започнат работа още 4 камиона, с което общият брой техника, с която разполагаме сметопочистваща ще достигне 14 броя, което вече е достатъчно да се обезпечи чисто технически за тази дейности" заяви Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология.

Не така стоят нещата на терен. Повече от видно е, че пълните контейнери са повече от празните.

Близо 20 дни жителите на столичния квартал "Люлин" посрещат и изпращат деня с тази гледка.

"Усилията, които се полагат са по-интензивни, но все още недостатъчни, за да можем да кажем, че кризата е напълно овладяна, има все още затруднения в ежедневното извозване на всички 1500 контейнера в района. Планът дотук показва, че ситуацията се подобрява, надявам се следващата седмица да се подобри още повече с идването на още камиони", допълни Георги Тодоров, кмет на район "Люлин".

От районната администрация заявиха, че ще бъдат добавени и по-малки контейнери за битов отпадък на удобни за гражданите места. А от своя страна гражданите вече усещат промяна.



Подобна продължава да бъде и ситуацията в район "Красно село". Контейнерите са препълни, а боклукът се намира и около тях.

"Ние от района, доброволци, лишени от свобода не спираме всеки ден да събираме боклуци. Хората вече губят търпение, миналата седмица подадохме писмо за обработка срещу гризачи, защото започна все повече да се увеличава популацията им", коментира Сотир Иванов, заместник-кмет на район "Красно село".

От местна община обясниха, че продължават да се изхвърлят едрогабаритни отпадъци от жителите на района, както и хранителни отпадъци от заведенията. Столичният инспекторат вече е санкционирал нарушителите.

"Понякога идват различни, други хора, които изхвърлят боклука си, дори от заведението, от самата "Топлофикация". Просто се опитват да не бъде решена кризата, а всъщност ние всички трябва да помогнем да бъде решена".

Днес в местния парламент беше повдигнат и въпросът кога ще бъдат подновени договорите за сметоизвозване и на другите райони, в част от тях договорът изтича след месец, а в другите райони до края на тази година и началото на следващата.

"В "Зона-3" договорите изтичат след по-малко от месец, когато "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" остават без сметопочистване, а в този търг няма нито един кандидат, който да е допуснат. Там е сигурно, че нямаме избрана фирма", каза още Андрей Зографски, общински съветник от "Спаси София".

Бобчева обясни, че през следващата седмица ще бъде обявен резултатът от обществената поръчка за почистване на районите, ако в 14-дневен срок резултатът не бъде обжалван ще се пристъпи към подписване на договори.