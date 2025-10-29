30 загинали и десетки ранени при новите израелски удари в Газа

Най-малко 30 души са загинали и десетки са били ранени при нови израелски удари в Газа. Данните са на Агенцията за гражданска защита на палестинската територия, цитирана от Франс прес. Един израелски войник е бил убит при сражения в Южна Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди снощи "мощни удари" срещу палестинския анклав, въпреки примирието. Министърът на отбраната Израел Кац обвини палестинската групировка Хамас в нападения срещу израелски военни части в Ивицата. През последните дни Израел и Хамас си отправят серия от взаимни обвинения в нарушаване на примирието.

Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс обаче примирието остава в сила, въпреки проявите на насилие. Президентът Доналд Тръмп също коментира, че примирието не е изложено на риск.