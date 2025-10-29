БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

30 загинали и десетки ранени при новите израелски удари в Газа

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

Тръмп коментира, че примирието не е изложено на риск

Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-малко 30 души са загинали и десетки са били ранени при нови израелски удари в Газа. Данните са на Агенцията за гражданска защита на палестинската територия, цитирана от Франс прес. Един израелски войник е бил убит при сражения в Южна Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди снощи "мощни удари" срещу палестинския анклав, въпреки примирието. Министърът на отбраната Израел Кац обвини палестинската групировка Хамас в нападения срещу израелски военни части в Ивицата. През последните дни Израел и Хамас си отправят серия от взаимни обвинения в нарушаване на примирието.

Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс обаче примирието остава в сила, въпреки проявите на насилие. Президентът Доналд Тръмп също коментира, че примирието не е изложено на риск.

#нови удари #Газа #Хамас #Израел #загинали #ранени

Последвайте ни

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
2
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
3
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
4
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
5
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
6
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Близък изток

Израел нанесе въздушни удари в Газа
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа
Чете се за: 00:42 мин.
Президентът Радев в Рияд: Участие в международен форум и срещи на високо ниво Президентът Радев в Рияд: Участие в международен форум и срещи на високо ниво
Чете се за: 00:45 мин.
Хамас и Фатах обсъждат в Кайро постигнатото примирие в Газа Хамас и Фатах обсъждат в Кайро постигнатото примирие в Газа
Чете се за: 00:45 мин.
Международният наказателен съд настоя Израел да улесни доставките на помощи за Газа Международният наказателен съд настоя Израел да улесни доставките на помощи за Газа
Чете се за: 01:00 мин.
Дипломация за Газа: Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Израел Дипломация за Газа: Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Израел
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Слънчево време ни очаква днес Слънчево време ни очаква днес
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Надзорните съвети на НОИ и на НЗОК обсъждат параметрите на бюджетите за 2026 г. Надзорните съвети на НОИ и на НЗОК обсъждат параметрите на бюджетите за 2026 г.
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
30 загинали и десетки ранени при новите израелски удари в Газа 30 загинали и десетки ранени при новите израелски удари в Газа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Турция отбелязва националния си празник - Деня на републиката
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Ураганът "Мелиса" отслабна, след като удари Ямайка
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Тръмп пристигна в Южна Корея, утре се среща със Си Дзинпин
Чете се за: 01:02 мин.
По света
11 души загинаха при катастрофа с малък самолет в Кения
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ