БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

34-годишен бразилец спечели първата си световна титла на 20 км спортно ходене

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

При жените Мария Перес постигна исторически дубъл, след като триумфира днес, както и на 35 км.

Кайо Бонфим
Снимка: БТА
Слушай новината

Кайо Бонфим спечели първата си световна титла в 20-километровото спортно ходене, след като световният рекордьор и фаворит на местната публика Тошиказу Яманиши бе наказан в последните етапи.

34-годишният бразилец пресече първи финалната линия с време от един час, 18 минути и 35 секунди и завоюва втория си медал от световното първенство в Токио след среброто на 35 км миналата седмица.

Китаецът Ван Чжаочжао стана вицешампион с 1:18.43, докато испанецът Пол Макграт изостана с две секунди, за да вземе бронза.

Състезавайки се в осмото си световно първенство, Бонфим поведе пред Макграт в последните два километра и се задържа, за да спечели първата световна титла за Бразилия в спортното ходене за мъже.

Световният рекордьор в дисциплината Тошиказу Яманиши (Япония) водеше през втората половина на дистанцията и бе фаворит за титлата с подкрепата на местните фенове, но бе наказан с двеминутно спиране, заради нечисто ходене и финишира на 28-а позиция с време 1:22:39.

При жените Мария Перес спечели втория си златен медал от световното първенство с успех на 20 километра, постигайки исторически двоен дубъл, след като успешно защити титлата си и на 35 км миналата седмица. 29-годишната испанка финишира за един час, 25 минути и 54 секунди, с комфортни 12 секунди пред мексиканката Алегна Гонсалес, която зае второ място.

За радост на публиката на Националния стадион, Нанако Фуджи удържа атаката на еквадорката Паула Милена Торес на финалната линия, за да завърши трета и да стане първата японка, спечелила медал на шампионата.

Перес също така направи двоен дубъл 20 км-35 км на последното световно първенство в Будапеща преди две години.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 06:52 мин.
Канадец и испанка грабнаха първите титли от световното по лека атлетика
Канадец и испанка грабнаха първите титли от световното по лека атлетика
Мъжете и жените стартираха заедно по обиколка близо до Националния...
Чете се за: 02:05 мин.
#Кайо Бонфим #Мария Перес #световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Лека атлетика

Саръбоюков: Психически имам още върху какво да работя
Саръбоюков: Психически имам още върху какво да работя
Токио 2025: Новото поколение срещу 13-годишния световен рекорд в бягането на 800 м мъже Токио 2025: Новото поколение срещу 13-годишния световен рекорд в бягането на 800 м мъже
Чете се за: 03:10 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
13305
Чете се за: 06:52 мин.
Токио 2025: Японското разочарование отвори широко вратите за нова шампионка в хвърлянето на копие Токио 2025: Японското разочарование отвори широко вратите за нова шампионка в хвърлянето на копие
Чете се за: 02:17 мин.
Токио 2025: Четирите най-бързи жени в историята застават една срещу друга Токио 2025: Четирите най-бързи жени в историята застават една срещу друга
Чете се за: 03:17 мин.
Япония остава без голямата си надежда за титла на световното по лека атлетика Япония остава без голямата си надежда за титла на световното по лека атлетика
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация
Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни Натоварен трафик в цялата страна за поредицата почивни дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Капана фест" в Пловдив отбелязва 10 години
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
От 6° до 30° в събота - дългият уикенд стартира със слънце
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ