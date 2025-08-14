37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово

Тежко пътнотранспортно произшествие е станало на пътя Пазарджик – Белово. Блъснали са се два автомобила, в резултат на което има загинал.

Починалият е 37-годишен мъж от село Мало Конаре. Друг участник в катастрофата е в болница. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Пазарджик.

Катастрофата е станала в участъка между селата Звъничево и Ковачево. На място са изпратени екипи на сектор „Пътна полиция“, пожарната и Спешна помощ.

Докато трае огледът, пътят между Звъничево и Ковачево е затворен. Обходният маршрут е през село Ковачево.