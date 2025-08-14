БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово

от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Друг участник в катастрофата е в болница

Тежко пътнотранспортно произшествие е станало на пътя Пазарджик – Белово. Блъснали са се два автомобила, в резултат на което има загинал.

Починалият е 37-годишен мъж от село Мало Конаре. Друг участник в катастрофата е в болница. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Пазарджик.

Катастрофата е станала в участъка между селата Звъничево и Ковачево. На място са изпратени екипи на сектор „Пътна полиция“, пожарната и Спешна помощ.

Докато трае огледът, пътят между Звъничево и Ковачево е затворен. Обходният маршрут е през село Ковачево.

#Пазарджик-Белово #загинал #катастрофа

