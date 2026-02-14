4 двойки подновиха брачните си обети след дълги години брак в Несебър

Две двойки от Несебър, отбелязващи половин век съвместен живот и още две, празнуващи 25-ата си годишнина повторно се врекоха във вярност.

Влюбените си казаха за втори път “да”. Официален свидетел на подновяването на брачните клетви беше кметът на община Несебър Николай Димитров. Тържествената церемония се състоя в Старото кметство, в присъствието на деца, роднини и приятели на празнуващите юбилейните златна и сребърна сватба.

“Пожелавам на нашите съграждани, които с делата си са доказали силата на своята взаимна обич и решимостта си да преминават заедно през изпитанията на времето и живота, да продължат да поддържат жив пламъка на любовта, привързаността, лоялността и доверието помежду си. Нека останат неразделни, сплотени и единни пред всяко предизвикателство. Тази церемония е израз на почитта на нашата общност към брачната институция, защото тя е в основата на добрите обществени нрави, затвърждаващи ценности като доверие, подкрепа и съпричастност“, каза кметът на Община Несебър Николай Димитров.

В знак на признателност към дълголетието на семейния съюз на юбилярите бяха връчени почетни плакети с пожелание да продължат да бъдат пример за вярност, обич и споделена житейска сила.

Празничната атмосфера беше допълнена от благословия, отправена от отец Петър от храм „Св. Успение Богородично“, който изрече молитва за здраве и духовна крепкост на семействата, а за двойките, изрекли отново „да“, денят се превърна в емоционално завръщане към началото на техния съвместен път.

Церемонията по подновяване на клетвите на двойки, съхранили брачната институция през десетилетията,

е част от Празниците на любовта и виното.