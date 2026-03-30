4-годишно дете почина в болницата в Добрич, баща му обвинява лекарите в немарливост

4-годишно дете почина вчера в добричката болница, където е прието по спешност в събота след лечение от вирусно заболяване. Според бащата, момиченцето е било силно обезводнено, а лекарите с часове не са успели да се справят със ситуацията. Опасява се от прикриване на факти, затова е сезирал прокуратурата. От болницата съобщиха, че се извършва проверка по случая, а резултатите от нея ще бъдат огласени своевременно.

Иван Смоков, баща на починалото дете: "Те се опитваха да намерят веничка за абокат, цялата я надупчиха, не успяха. Отидох в болницата в 6.00 часа и заявяват, че трябва да се мести детето във Варна, защото те не могат да се справят. Немарливост, най-вече. В смисъл, ако бяха казали вечерта още към 20.00, 22.00 часа или полунощ, че не могат да се справят, щяхме да отидем до Варна, да я сложа на системи и да я оправят. Значи има си други методи, които се правят, за да се сложи абокат - едното е разрез в гърлото, другото е в главата, да обръснат косичката и да й сложат - нищо не са направили, само са чакали цяла вечер детето ми да си замине!"