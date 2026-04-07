Аарън Рамзи се оттегли от футболната игра след години на върха и битка с контузии

Бившият капитан на Уелс закача бутоните след дългогодишна кариера, белязана от успехи
Бившият капитан на националния отбор на Уелс Аарън Рамзи обяви, че прекратява състезателната си кариера на 35-годишна възраст.
35-year-old Aaron Ramsey has announced his retirement.— B/R Football (@brfootball) April 7, 2026
He won nine titles and played for seven clubs across his career.
Полузащитникът, който прекара повече от десетилетие в състава на Арсенал, а след това носи екипите на Ювентус, Ница и Кардиф Сити, остава без клуб след раздялата си с мексиканския Пумас в края на миналата година.
Рамзи изигра 86 мача за националния тим на Уелс, като последното му участие дойде през 2024 година. В последните сезони той страдаше от редица контузии, които ограничиха игровото му време и в крайна сметка попречиха да помогне на тима в баража за Мондиал 2026, загубен от Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи.
"Това не беше лесно решение. След дълго обмисляне реших да се оттегля от футбола“, написа Рамзи в профила си в Инстаграм.
Той изрази благодарност към националния отбор и феновете, известни като "Червената стена“, както и към всички клубове, треньори и съотборници, с които е работил през годините.
"За мен беше привилегия да нося фланелката на Уелс и да преживея толкова много невероятни моменти. Преминахме през всичко заедно и за мен беше чест да ви представлявам“, добави той.