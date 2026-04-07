Испанската федерация наказа ръководителя Жерар Пике след нов скандал

Дисциплинарната комисия на Испанската футболна федерация наложи санкция на бившия национал Жерар Пике, който в момента е собственик на Андора, след инцидент по време на мач от втора дивизия.

Speaking of @fcandorra , owner Gerard Pique, has been in the news this season for both&



On the pitch shovelling snow to get their game on vs @CyDLeonesa one week to abusing officials & opposition staff on numerous occasions



It’s been an eventful year for “Jerry”

pic.twitter.com/4EWVbDKO8i — The Spanish Segunda Show (@SegundaSpanish) April 7, 2026

Случаят е от двубоя между Андора и Малага, завършил 3:3, в който Пике е влязъл в остър конфликт със съдийския екип.

Според информация на "Мундо Депортиво“, главният съдия Алехандро Оласо Валера е описал подробно ситуацията в официалния си доклад. Инцидентът се е разиграл на почивката, в тунела към съблекалните, където Пике е подходил агресивно към първия асистент.

"Това е исторически обир“ и "Ще го публикувам в Туитър“, са част от думите, които бившият футболист е отправил, като е сочил с пръст към съдията от близко разстояние.

В доклада се посочва още, че Пике е проявил грубо поведение и към представители на Малага, като се е наложило намесата на хора от двата клуба и охраната, за да бъде овладяна ситуацията.

От изданието припомнят, че това не е първи подобен случай с участието на Пике през сезона. Подобен инцидент е имало и през декември след мач срещу Депортиво Ла Коруня, което може да утежни санкцията както за него, така и за клуба Андора.