БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Испанската федерация наказа ръководителя Жерар Пике след нов скандал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Собственикът на Андора влезе в конфликт със съдийския екип при мач срещу Малага

Испанската федерация наказа ръководителя Жерар Пике след нов скандал
Снимка: БГНЕС

Дисциплинарната комисия на Испанската футболна федерация наложи санкция на бившия национал Жерар Пике, който в момента е собственик на Андора, след инцидент по време на мач от втора дивизия.

Случаят е от двубоя между Андора и Малага, завършил 3:3, в който Пике е влязъл в остър конфликт със съдийския екип.

Според информация на "Мундо Депортиво“, главният съдия Алехандро Оласо Валера е описал подробно ситуацията в официалния си доклад. Инцидентът се е разиграл на почивката, в тунела към съблекалните, където Пике е подходил агресивно към първия асистент.

"Това е исторически обир“ и "Ще го публикувам в Туитър“, са част от думите, които бившият футболист е отправил, като е сочил с пръст към съдията от близко разстояние.

В доклада се посочва още, че Пике е проявил грубо поведение и към представители на Малага, като се е наложило намесата на хора от двата клуба и охраната, за да бъде овладяна ситуацията.

От изданието припомнят, че това не е първи подобен случай с участието на Пике през сезона. Подобен инцидент е имало и през декември след мач срещу Депортиво Ла Коруня, което може да утежни санкцията както за него, така и за клуба Андора.

# Жерар Пике

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ