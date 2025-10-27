Адриан Андреев с победа след три часа и половина игра

Българският тенисист Адриан Андреев се класира за втория кръг на единично на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара.

Андреев победи с 6:7 (11), 6:3, 6:4 Клеман Табур (Франция). Срещата продължи 3 часа и 34 минути.

Българинът поведе с 5:4 в първия сет, но веднага допусна рибрейк и изравняване за 5:5. При 5:6 Андреев спаси три сетбола на собствен сервис, а след това се стигна до драматичен тайбрек. В него Адриан пропусна пет сетбола и в крайна сметка го загуби с 9-11. Андреев допусна първи пробив във втората част за 1:2, но спечели пет от следващите шест гейма, за да изравни резултата в сетовете. Българинът проби за 3:2 в третата решителна част и успя да запази преднината си за крайното 6:3.

За победата си днес Андреев заработи четири точки за световната ранглиста, а във втория кръг той ще играе срещу победителя от мача между №8 в схемата Алехандро Моро Каняс (Испания) и квалификанта Джилс Хъси (Великобритания). За Андреев това е първа победа от шест месеца насам, в които той лекува контузия.