ИЗВЕСТИЯ

Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
Чете се за: 02:00 мин.
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

Адриан Андреев с победа след три часа и половина игра

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Класира се за втория кръг на турнир в Тунис.

адриан андреев осигури класиране втори кръг шчечин
Българският тенисист Адриан Андреев се класира за втория кръг на единично на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара.

Андреев победи с 6:7 (11), 6:3, 6:4 Клеман Табур (Франция). Срещата продължи 3 часа и 34 минути.

Българинът поведе с 5:4 в първия сет, но веднага допусна рибрейк и изравняване за 5:5. При 5:6 Андреев спаси три сетбола на собствен сервис, а след това се стигна до драматичен тайбрек. В него Адриан пропусна пет сетбола и в крайна сметка го загуби с 9-11. Андреев допусна първи пробив във втората част за 1:2, но спечели пет от следващите шест гейма, за да изравни резултата в сетовете. Българинът проби за 3:2 в третата решителна част и успя да запази преднината си за крайното 6:3.

За победата си днес Андреев заработи четири точки за световната ранглиста, а във втория кръг той ще играе срещу победителя от мача между №8 в схемата Алехандро Моро Каняс (Испания) и квалификанта Джилс Хъси (Великобритания). За Андреев това е първа победа от шест месеца насам, в които той лекува контузия.

Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
1
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
2
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
3
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
4
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот
6
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров
Никола Маю: Очарован съм, че ще завърша кариерата си редом до Григор Димитров
Виктория Томова изпадна от топ 130 на сингъл в ранглистата на WTA Виктория Томова изпадна от топ 130 на сингъл в ранглистата на WTA
Чете се за: 00:52 мин.
Григор Димитров се завръща на корта под номер 38 в световната ранглиста Григор Димитров се завръща на корта под номер 38 в световната ранглиста
Чете се за: 01:30 мин.
Топалова стартира с успех в квалификациите за WTA 125 турнир в Колумбия Топалова стартира с успех в квалификациите за WTA 125 турнир в Колумбия
Чете се за: 00:55 мин.
Анас Маздрашки приключи и на двойки в Синтра Анас Маздрашки приключи и на двойки в Синтра
Чете се за: 00:37 мин.
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на турнир в Португалия Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на турнир в Португалия
Чете се за: 00:45 мин.

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
Чете се за: 04:07 мин.
Общество
Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери Кризата с боклука в София: Няколко случая на палежи на контейнери
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и...
Чете се за: 03:27 мин.
Съдбата на Украйна: Време за мир или за тестване на ракети? (ОБЗОР)
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Как процедират българските туроператори след забраната за екскурзии...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
