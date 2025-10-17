БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Албания, Косово, Хърватия и САЩ проведоха съвместно военно учение

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Запази

За него съобщи началникът на генералния щаб на албанските въоръжени сили

Албания, Косово, Хърватия и САЩ проведоха съвместно военно учение
Снимка: Снимката е илюстративна
Слушай новината

Военни от специалните сили на Албания, Косово, Хърватия и САЩ проведоха съвместно учение с цел укрепване на оперативната съвместимост и обмяна на опит, предаде Албанското радио и телевизия.

За учението съобщи началникът на генералния щаб на албанските въоръжени сили генерал-лейтенант Арбен Кинджи, който подчерта значението на сътрудничеството между войските.

Кинджи оцени високо ролята на специалните сили на Албания, като ги определи като източник на национална гордост и ги поздрави по случай 27-годишнината от създаването им.

Началникът на генералния щаб на албанските въоръжени сили подчерта също значимия принос на специалните сили на страната му за защитата на националната сигурност и на ценностите на НАТО.

Подобни учения засвидетелстват ангажимента на страните членки на Алианса и техните партньори за повишаване на стратегическото сътрудничество в региона, отбелязва Албанското радио и телевизия.

За разлика от Хърватия и Албания, Косово не е член на НАТО, отбелязва косовският вестник "Коха диторе".

Косово, Албания и Хърватия подписаха на 18 март в Тирана декларация, чрез която страните се ангажират да засилят сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността, припомня косовското издание. Трите държави обещаха да повишат оперативната съвместимост между своите въоръжени сили чрез образование, обучение и съвместни учения, както и да се ангажират с борбата с хибридните заплахи и да координират политиките си за евроатлантическа интеграция.

#съвместно военно обучение #Косово #САЩ #Албания #Хърватия

Последвайте ни

ТОП 24

Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
1
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Отмениха бедственото положение в Елените
2
Отмениха бедственото положение в Елените
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
3
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
4
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
5
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на...
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево
6
1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: САЩ и Канада

Орбан: Започнали сме подготовка за срещата между Путин и Тръмп
Орбан: Започнали сме подготовка за срещата между Путин и Тръмп
Почина основателят на "Кис" - Ейс Фрейли Почина основателят на "Кис" - Ейс Фрейли
Чете се за: 00:47 мин.
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в Карибско море Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в Карибско море
Чете се за: 00:35 мин.
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
"Идваха наркотици, а сега никой не лови риба там": Нараства напрежението по оста САЩ - Венецуела "Идваха наркотици, а сега никой не лови риба там": Нараства напрежението по оста САЩ - Венецуела
Чете се за: 04:02 мин.
В знак на протест репортери напуснаха Пентагона В знак на протест репортери напуснаха Пентагона
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в търсене на справедливост
Нямаме повече деца за губене: Делото "Сияна" продължава в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Без кворум: Ден трети Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Колите просто прелитат": Автомобил връхлетя върху жена...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Американските въоръжени сили за пореден път атакуваха кораб в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ