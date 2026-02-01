Алберто Джилардино вече няма да бъде треньор на Пиза и на българския национал Росен Божинов

Алберто Джилардино бе освободен от поста старши треньор на Пиза. Решението е взето след домакинската загуба с 1:3 от Сасуоло в мач от Серия А.

От ръководството обявиха, че раздялата е била трудна както в професионален, така и в човешки план, като благодариха на Джилардино и неговия щаб за работата им през последните месеци. В близките часове клубът ще обяви името на новия наставник на първия отбор.

Пиза, където играе българския национал Росен Божинов, вече води разговори за наследник на Джилардино, като сред вариантите е Марко Джампаоло, с когото клубът е бил в контакт още през миналото лято след спечелената промоция за елита.

След 23 изиграни кръга Пиза заема последното място в класирането, като дели позицията с Верона. „Нерадзурите“ имат една победа, 11 равенства и 11 загуби. В последните си два мача отборът допусна общо девет гола – шест при поражението от Интер и три срещу Сасуоло