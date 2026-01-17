Алекс Грозданов и Богданка Люблин са лидери в Полша

Богданка Люблин, воден от капитана на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов, постигна убедителна победа с 3:0 гейма (25:20, 25:19, 25:16) при гостуването си на Белхатов в мач от полската лига.

Грозданов остана на игрището през цялата среща и допринесе за успеха с пет точки – две от атака, две от блокада и един ас. Най-резултатен за гостите бе Вилфредо Леон, който реализира 24 точки и отново демонстрира класата си.

Българският централен блокировач продължава да води в статистиката на първенството по този показател с общо 41 успешни блокади, което прави средно по 0,78 на гейм.

След този успех Богданка Люблин оглавява класирането с актив от 35 точки след 16 изиграни мача, като има минимален аванс от една точка пред Проект Варшава.