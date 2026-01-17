БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният...
Чете се за: 15:32 мин.
1 година от завръщането на "непредсказуемия...
Чете се за: 07:12 мин.
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

Алекс Грозданов и Богданка Люблин са лидери в Полша

Българинът изигра нов силен мач за клубния си отбор.

алекс грозданов люблин спечелиха дербито ястрежебски полската волейболна лига
Богданка Люблин, воден от капитана на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов, постигна убедителна победа с 3:0 гейма (25:20, 25:19, 25:16) при гостуването си на Белхатов в мач от полската лига.

Грозданов остана на игрището през цялата среща и допринесе за успеха с пет точки – две от атака, две от блокада и един ас. Най-резултатен за гостите бе Вилфредо Леон, който реализира 24 точки и отново демонстрира класата си.

Българският централен блокировач продължава да води в статистиката на първенството по този показател с общо 41 успешни блокади, което прави средно по 0,78 на гейм.

След този успех Богданка Люблин оглавява класирането с актив от 35 точки след 16 изиграни мача, като има минимален аванс от една точка пред Проект Варшава.

