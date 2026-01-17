Венислав Антов над всички при победа на Туркоан

Българският диагонал Венислав Антов изигра ключова роля за успеха на Туркоан, който надделя над Пари Волей с 3:1 гейма (27:29, 25:21, 25:20, 25:17) в среща от френското волейболно първенство.

Антов бе най-резултатният играч за своя тим, като завърши с 20 точки – 18 от атака при отлична 58-процентна успеваемост, допълнени от една блокада и един ас. Единственият волейболист с повече точки в мача бе руският диагонал Виталий Молотков, бивш състезател на Монтана, който реализира 25.

С представянето си българинът напълно заслужено бе избран за най-полезен играч на двубоя. Благодарение на този успех Туркоан си върна второто място в класирането, изпреварвайки Монпелие.