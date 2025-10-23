БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Грозданов с личен рекорд при първия успех на ВК Люблин в полската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Центърът вече има 100 блокади на сметката си.

Алекс Грозданов, ВК Богданка ЛУК Люблин
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Капитанът на националния тим на България Алекс Грозданов записа лично постижение в полското волейболно първенство. Центърът вече има 100 блокади, реализирани от миналия сезон до сега с екипа на Люблин.

Грозданов отбеляза личния си рекорд след първата победа в първенството за сезон 2025/2026. Воденият от Стефан Антига тим надигра Стийм Хемарпол Политехника Ченстохова с 3:0 (25:16, 28:26, 25:17) в среща от първия кръг.

Българинът се отчете с 8 точки (2 блокади). Най-резултатен бе Уилфредо Леон с 16 (5 аса, 1 блокада), 14 точки добави Кевин Сасак (2 блокади). За съперника Патрик Индра реализира 14 (1 ас, 1 блокада).

В следващия кръг Люблин играе със Закса (Кенджежин-Кожле) на 25 октомври (събота).

#ВК Люблин #Алекс Грозданов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
3
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" - освобождава се!
4
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" -...
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
5
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията
6
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Европейски волейбол

Симеон Николов отново блести при втората победа на Локомотив Новосибирск
Симеон Николов отново блести при втората победа на Локомотив Новосибирск
Загуба за Казийски при завръщането му в Халкбанк Загуба за Казийски при завръщането му в Халкбанк
Чете се за: 01:00 мин.
Официално: Халкбанк представи Матей Казийски Официално: Халкбанк представи Матей Казийски
Чете се за: 03:12 мин.
Фантастичен Александър Николов окрили Лубе в българския дуел на италианска земя Фантастичен Александър Николов окрили Лубе в българския дуел на италианска земя
Чете се за: 02:30 мин.
Симеон Николов е в идеалния отбор на кръга Симеон Николов е в идеалния отбор на кръга
Чете се за: 00:45 мин.
Перфектен дебют за Симеон Николов в първенството на Русия Перфектен дебют за Симеон Николов в първенството на Русия
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра си и леля си Прокуратурата иска постоянен арест за мъжа, убил майка си, сестра си и леля си
Чете се за: 03:17 мин.
Криминално
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи
Чете се за: 00:35 мин.
Европа
Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини? Сезонът на грипа: Има ли недостиг на противогрипни ваксини?
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Среща на върха в Брюксел – лидерите от ЕС и Зеленски обсъждат...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ремонти по АМ „Тракия“ ограничават движението в две...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Историческа литургия: Обща молитва на крал Чарлз III и папа Лъв XIV
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Температури до 23° днес
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ