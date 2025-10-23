Алекс Грозданов с личен рекорд при първия успех на ВК Люблин в полската лига

Капитанът на националния тим на България Алекс Грозданов записа лично постижение в полското волейболно първенство. Центърът вече има 100 блокади, реализирани от миналия сезон до сега с екипа на Люблин.



Грозданов отбеляза личния си рекорд след първата победа в първенството за сезон 2025/2026. Воденият от Стефан Антига тим надигра Стийм Хемарпол Политехника Ченстохова с 3:0 (25:16, 28:26, 25:17) в среща от първия кръг.

Българинът се отчете с 8 точки (2 блокади). Най-резултатен бе Уилфредо Леон с 16 (5 аса, 1 блокада), 14 точки добави Кевин Сасак (2 блокади). За съперника Патрик Индра реализира 14 (1 ас, 1 блокада).

В следващия кръг Люблин играе със Закса (Кенджежин-Кожле) на 25 октомври (събота).