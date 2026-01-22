Алекс Николов беше най-резултатен при победа на Кучине Лубе Чивитанова в Шампионската лига

Александър Николов беше най-резултатен при победата на Кучине Лубе Чивитанова в Шампионската лига по волейбол.

Българският национал реализира 19 точки за успеха на италианския отбор с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) срещу домакина Варшава (Полша) в среща от третия кръг в група „Е“ на надпреварата.

Гостите доминираха в първите два гейма, а в третата част пропиляха аванс от 19:14 точки, но все пак стигнаха до триумфа с втория си мачбол.

Чивитанова е лидер в класирането с пълен актив от 9 точки.