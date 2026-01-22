Цветан Соколов бе над всички, но това не помогна на Халкбанк да победи Рьозеларе в Шампионската лига

Отборът на Халкбанк Анкара загуби с 2:3 (18:25, 25:21, 26:24, 15:25, 12:15) от гостуващия Кнак Рьозеларе (Белгия) в група В на Шампионската волейболна лига.

Цветан Соколов беше най-добър за домакините с 24 точки, а Матей Казийски добави 12 точки, но това не беше достатъчно. Воденият от българския специалист Радостин Стойчев тим е на последната позиция с 3 точки след една победа и две поражения досега, а Рьозеларе е втори с точка повече.

Лидер е полският Богданка Люблин с 5 точки и мач по-малко.