Цветан Соколов бе над всички, но това не помогна на Халкбанк да победи Рьозеларе в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Воденият от българския специалист Радостин Стойчев тим претърпя поражени с 2:3.

ВК Халкбанк - Матей Казийски, Цветан Соколов
Снимка: bgvolleyball.com
Отборът на Халкбанк Анкара загуби с 2:3 (18:25, 25:21, 26:24, 15:25, 12:15) от гостуващия Кнак Рьозеларе (Белгия) в група В на Шампионската волейболна лига.

Цветан Соколов беше най-добър за домакините с 24 точки, а Матей Казийски добави 12 точки, но това не беше достатъчно. Воденият от българския специалист Радостин Стойчев тим е на последната позиция с 3 точки след една победа и две поражения досега, а Рьозеларе е втори с точка повече.

Лидер е полският Богданка Люблин с 5 точки и мач по-малко.

#ВК Халкбанк Анкара #Матей Казийски #Цветан Соколов

