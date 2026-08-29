Александър Александров: Срещу Левски трябва да покажем най-доброто си лице

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров остана доволен от представянето на своя отбор при победата с 2:0 над Локомотив Пловдив в двубой от седмия кръг на Първа лига. Специалистът подчерта, че за тима е било важно да реагира след поражението в предишния кръг и да покаже футбола, на който е способен.

"Много важно беше да покажем реакция и да се види, че миналата седмица загубата беше случайна. Важното е, че днес показахме играта, която можем. Доминирахме през целия мач, само в края имаше напрежение. Радвам се, че отборът игра по начина, по който искаме и по който можем“, заяви Александров.

Наставникът разкри, че щабът е бил подготвен за начина, по който Локомотив Пловдив ще подходи към срещата. ЦСКА 1948 е очаквал съперникът да действа с нисък защитен блок, да търси възможности на контраатака и да разчита сериозно на статичните положения.

Александров остана особено доволен от представянето на защитата и агресивната игра на целия тим без топка.

"Опитахме се да играем високо и да ги бием агресивно за топката. Много бързо я отнемахме, контрапресата на офанзивните футболисти беше добра. Когато играехме с топката, уморявахме играчите на Локомотив Пловдив. Радвам се, че вкарахме и два хубави гола“, коментира треньорът.

Той обърна специално внимание и на представянето на Борислав Цонев, който успя да се разпише.

"Боби Цонев влиза по-трудно в първенството, но знаех, че рано или късно ще вкара“, каза Александров.

Треньорът отчете и факта, че ЦСКА 1948 е постигнал успеха въпреки отсъствието на няколко важни футболисти.

"Имахме трима-четирима основни футболисти, които липсваха. Доволен съм от хората, които ги замениха. Надявам се другата седмица всички да са здрави“, добави той.

Погледът на ЦСКА 1948 вече е насочен към предстоящото дерби с Левски. Александров е категоричен, че неговият тим ще трябва да покаже максимума от възможностите си, за да преследва положителен резултат.