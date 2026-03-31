БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Александър Александров защити националите и разкритикува Стилиян Петров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Български футбол
Запази

Бившият национал призова за повече единство в българския футбол

александър александров защити националите разкритикува стилиян петров
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият национал Александър Александров отправи остри критики към Стилиян Петров и част от обществените фигури в българския футбол, като заяви, че нападките срещу националния отбор са неоснователни.

Александров, който беше част от българската делегация на турнира "FIFA Series 2026“, започна с думи по повод кончината на Борислав Михайлов.

"Загубихме една голяма личност. Тъжно е, че започваме да ценим хората, когато ги загубим. Много от тези, които сега изказват съболезнования, преди години го нападаха“, заяви той.

Бившият футболист изрази недоумение от позицията на Стилиян Петров.

"Като капитана Стилиян Петров – може би атакува президента, но и играчите. Това е некоректно и смешно. Не разбирам защо се критикуват момчетата, които защитават националната фланелка“, подчерта Александров.

Той призова за повече подкрепа към националния тим.

"Играчите идват от клубовете и ние трябва да ги подкрепяме. В България обаче често се харесват хората, които нападат и критикуват“, допълни той.

Александров засегна и темата за напрежението в българския футбол.

"Омразата не е само във футбола, а и в обществото. Трябва да работим заедно, за да вървим напред“, каза още той.

По думите му, в работата на Георги Иванов вече има положителни промени.

"Правят се доста неща, но ще трябва време, за да се видят резултатите“, завърши Александров.

Александър Димитров: Дано кончината на Борислав Михайлов ни направи по-добри хора
Стилиян Петров с ироничен коментар след разгрома над Соломоновите острови: Неутрализирахме бързите нападатели
#Стилиян Петров #Александър Александров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Асен Митков: Беше много важно да спечелим, но не сме загубили шансовете си
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ