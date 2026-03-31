Александър Александров защити националите и разкритикува Стилиян Петров

Бившият национал Александър Александров отправи остри критики към Стилиян Петров и част от обществените фигури в българския футбол, като заяви, че нападките срещу националния отбор са неоснователни.

Александров, който беше част от българската делегация на турнира "FIFA Series 2026“, започна с думи по повод кончината на Борислав Михайлов.

"Загубихме една голяма личност. Тъжно е, че започваме да ценим хората, когато ги загубим. Много от тези, които сега изказват съболезнования, преди години го нападаха“, заяви той.

Бившият футболист изрази недоумение от позицията на Стилиян Петров.

"Като капитана Стилиян Петров – може би атакува президента, но и играчите. Това е некоректно и смешно. Не разбирам защо се критикуват момчетата, които защитават националната фланелка“, подчерта Александров.

Той призова за повече подкрепа към националния тим.

"Играчите идват от клубовете и ние трябва да ги подкрепяме. В България обаче често се харесват хората, които нападат и критикуват“, допълни той.

Александров засегна и темата за напрежението в българския футбол.

"Омразата не е само във футбола, а и в обществото. Трябва да работим заедно, за да вървим напред“, каза още той.

По думите му, в работата на Георги Иванов вече има положителни промени.