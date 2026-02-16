Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите в Ню Делхи

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски приключи участието си на сингъл във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите "Чалънджър 75“ в Ню Делхи с награден фонд 107 хиляди евро.

Българинът отстъпи пред водача в схемата на пресявките Денис Евсеев (Казахстан) с 6:4, 4:6, 1:6 за час и 43 минути игра.

Донски започна силно и спечели първия сет след два пробива. В следващите две части обаче не успя да задържи нивото си, като допусна общо пет пробива и загуби двубоя.

В надпреварата на двойки Донски ще играе в тандем със Сидхант Бантия (Индия), като двамата са поставени под №1. Първите им съперници ще бъдат Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве).

Другият българин в турнира – Димитър Кузманов – ще започне директно от основната схема на сингъл с мач срещу Филип Секулич (Австралия). В турнира на двойки той ще си партнира именно с Евсеев.