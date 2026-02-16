Александър Донски отпадна във втория кръг на квалификациите в Ню Делхи

Българинът загуби от поставения под №1 в пресявките Денис Евсеев, Кузманов стартира от основната схема
Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски приключи участието си на сингъл във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите "Чалънджър 75“ в Ню Делхи с награден фонд 107 хиляди евро.
Българинът отстъпи пред водача в схемата на пресявките Денис Евсеев (Казахстан) с 6:4, 4:6, 1:6 за час и 43 минути игра.
Донски започна силно и спечели първия сет след два пробива. В следващите две части обаче не успя да задържи нивото си, като допусна общо пет пробива и загуби двубоя.
В надпреварата на двойки Донски ще играе в тандем със Сидхант Бантия (Индия), като двамата са поставени под №1. Първите им съперници ще бъдат Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве).
Другият българин в турнира – Димитър Кузманов – ще започне директно от основната схема на сингъл с мач срещу Филип Секулич (Австралия). В турнира на двойки той ще си партнира именно с Евсеев.