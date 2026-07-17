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Александър Пулев: ВМЗ е в стабилно състояние и печалба от 16,9 млн. евро

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Към края на юни, компанията е реализирала над 164 млн. евро приходи

Александър Пулев: ВМЗ е в стабилно състояние и печалба от 16,9 млн. евро
Снимка: БТА
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За първите шест месеца на годината, Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) отчитат печалба от 16,9 млн. евро. Това съобщи вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев, който отговори на депутатски въпрос по време на петъчния парламентарен контрол.

"Състоянието е стабилно, със сигурност искаме резултатите да бъдат още по-добри, но към момента няма предпоставки за ликвидна криза и притеснения", обясни Пулев.

По думите му за първите шест месеца на годината, ВМЗ е реализирало 164 млн. евро приходи, като от продажба на продукция са реализирани 135,5 млн. евро. Разходите за шестмесечието са 148 млн. евро. Наличните парични средства за същия период са над 24 млн. евро, а очакваните постъпления до края на годината възлизат на 150 млн. евро.

"Ние осъзнаваме колко важен актив са хората, ние сме ги обезпечили, включително и за създаване на по-добри условия на труд", обясни още вицепремиерът Пулев.

Справка в отчета на компанията за първото тримесечие на годината показва, че тенденцията за печалба продължава.

В момента компания произвежда противотанкови управляеми и неуправляеми снаряди, авиационни неуправляеми ракети, артилерийски муниции, взриватели, инструменти и нестандартно оборудване за специалното производство, реекспорт на специални изделия, извършване на услуги – ремонт на специални изделия, утилизация и транспорт.

Средносписъчният брой на персонала към края на март тази година е 4918 работници. , за сравнение в края на годината те са били 4790. Финансовият резултат на компанията е 16,9 млн. евро при 48,28 млн. евро в края на годината. През отчетният период за 100 евро разходи са се реализирали 120 евро приходи. Брутната печалба е 18,4 млн. евро, при годишна от 49 млн. евро. Отчетените приходи от продажби възлизат на над 100 млн. евро.

Продължава реновирането на съществуващите сгради.

#вицепремиерът Александър Пулев #ВМЗ - Сопот #парламентарен контрол #новини в Метрото

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