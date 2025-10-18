БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

Александър Везенков e №1 на кръга в Евролигата (ВИДЕО)

Спорт
Лидерът на Олимпиакос изравни емблематична фигура в турнира на богатите след поредния си страхотен мач.

александър везенков кръга евролигата видео
Снимка: БГНЕС
Признанията за Александър Везенков с екипа на Олимпиакос идват едно след други от началото на настоящия сезон в Евролигата. Селекцията на Йоргос Барцокас матира Макаби Тел Авив с 95:94 в мач от петия кръг в зала „Александър Николич", Белград, а българинът отново затвърди своите лидерски качества. Крилото завоюва MVP на кръга в турнира на богатите, което се случва за втори път през 2024/2025 и за 16-ти в неговата кариера, като изравни Нандо де Коло от АСВЕЛ Вильорбан.


Както по традиция, българският национал бе селектиран в стартовата петица и неговото влияние се оказа ключово. 30-годишният баскетболист беше в основата на обрата през третата част, но попадна под светлините на прожекторите в заключителната четвърт, когато допринесе за този в последните 6 минути, в които гърците наваксаха 12-точково изоставане, а именно неговите 5 последни точки в края им осигуриха победата. 206-сантиметровият стрелец за пореден път влезе в обувките на топреализатор и се отчете с дабъл-дабъл.

Той се отличи с 23 точки, 10 борби, 2 асистенции за 30 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си лидерът на „червено-белите" бе 6/7 от средна дистанция, 2/5 зад дъгата и 5/5 от линията за изпълнение на наказателни удари. По този начин роденият в Никозия играч събра коефициент на полезно действие от 31.

Така Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година се доближи до Шейн Ларкин от Анадолу Ефес, който е абсолютният лидер в историята на Най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент и има 19 приза за Най-полезен играч.

Срещу името на Везенков личат средни показатели от 19.4 точки, 10.0 борби и 1.4 асистенции за 5 мача в Евролигата през този сезон.

