БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Зверев и Алекс де Минор преодоляха четвъртия кръг на Australian Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
Спорт
Запази

В друг осминафинален мач Лърнър Тиен отново отстрани Даниил Медведев.

Александър Зверев
Снимка: БТА
Слушай новината

Вицешампионът от 2025-а година Александър Зверев (Германия) и Алекс де Минор (Австралия) постигнаха трисетови победи в четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия и стигнаха до четвъртфиналите. Също там е американецът Лърнър Тиен, който отстрани Даниил Медведев, отново в три сета.

Зверев cе справи с 6:2, 6:4, 6:4 с Франсиско Серундоло (Аржентина), а Де Минор взриви местните фенове след 6:4, 6:1, 6:1 над №10 в схемата на турнира Александър Бублик (Казахстан). Де Минор обаче отива в доста трудна ситуация, тъй като ще трябва да се бори с испанския фаворит Карлос Алкарас. Алкарас също мина лесно в три сета над Томи Пол (САЩ) по-рано днес.

Лърнър Тиен, който е №25 в схемата на турнира в Мелбърн, пък победи Даниил Медведев с 6:4, 6:0, 6:3. Двамата се срещнаха и миналата година в Австралия, но във втория кръг и победата отново беше за американеца. Сега Тиен пак победи, за да си гарантира мач с Александър Зверев в топ 8.

29-годишният Медведев за първи път в кариерата си губи сет на „Големия шлем“ без да спечели гейм, а генерално в кариерата му това не се беше случвало от 2020-а година. 12-и в ранглистата на АТР, Медведев има един трофей в „Шлема“, докато съперникът му днес няма нито една титла изобщо. Класирането му за четвъртфинала днес е най-сериозното постижение в кариерата му. Тиен имаше малък здравословен проблем, а в началото на срещата поиска медицински таймаут заради кръвоизлив в носа, където му бяха поставени тампони. Но това по никакъв начин не наруши ритъма му, пращайки Медведев в безизходица с продължителни и изненадващи разигравания.

Алекс Де Минор направи един от най-силните си мачове днес, за да си гарантира участие в топ 8 срещу Алкарас. Австралиецът премина през Бублик само за час и половина, като втория сет го взе за 27 минути. Бублик се държеше само в първия сет, допускайки пробив накрая за 4:6. След това той беше тотално извън мача, а при начален удар процентът му беше отчайващ.

Зверев, който миналата година стигна до финала, но падна, има общо три участия на финали в „Големия шлем“, но все още търси първата си титла. И сега отново е с такава амбиция, след като в предишните си три кръга в Мелбърн даде общо четири сета на противниците cи. И номер 3 в схемата на турнира започна блестящо и днес, използвайки целия си опит и арсенал от качества, за да подпечата най-успешната си победа до момента.

№16 в решетката Серундоло за кратко показа признаци на съпротива, след като в края на втория сет върна един брейк, а след това отрази и три сет-бола, за да стопи още повече пасива си до 4:5. Но Зверев нямаше как да бъде спрян. Германецът вдигна темпото и спечели частта на нула. В третия сет Зверев проби веднъж, но достатъчно – за 4:3 и после от втори опит затвори срещата.

„Много съм щастлив от представянето си, а също така съм доволен и от класирането ми на четвъртфиналите. Ще си мълча вече, не искам да прекъсна някаква тенденция, да прокълна представянето си. Но за да си тука, трябва да играеш на високо ниво. Ще се постарая да продължа по същия начин“, каза Зверев.

Свързани статии:

Карлос Алкарас победи Томи Пол в три сета за четвъртфинал на Australian Open
Карлос Алкарас победи Томи Пол в три сета за четвъртфинал на Australian Open
Убедителен успех за испанеца.
Чете се за: 02:55 мин.
#Australian Open 2026 #Алекс Де Минор #Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
1
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за "Евровизия 2026"?
2
Националната селекция - кой ще продължи в надпреварата за...
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
3
Деница Сачева за Румен Радев: Тази надежда е просто един балон
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и температурни рекорди
4
САЩ в очакване на рекорден студ - Извънредно положение в 18 щата и...
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на Румен Радев
5
Политическа интрига - коментари и догадки за бъдещия проект на...
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан
6
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
3
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Тенис

Елина Свитолина и Коко Гоф стигнаха до четвъртфиналите на Australian Open
Елина Свитолина и Коко Гоф стигнаха до четвъртфиналите на Australian Open
Иван Иванов стана вицешампион в Манакор Иван Иванов стана вицешампион в Манакор
Чете се за: 00:55 мин.
Новак Джокович се класира служебно за четвъртфиналите на Australian Open Новак Джокович се класира служебно за четвъртфиналите на Australian Open
Чете се за: 02:15 мин.
Димитър Кисимов отпадна драматично на сингъл на Australian Open при юношите Димитър Кисимов отпадна драматично на сингъл на Australian Open при юношите
Чете се за: 01:42 мин.
Карлос Алкарас победи Томи Пол в три сета за четвъртфинал на Australian Open Карлос Алкарас победи Томи Пол в три сета за четвъртфинал на Australian Open
Чете се за: 02:55 мин.
Арина Сабаленка е четвъртфиналистка на Australian Open след успех над Виктория Мбоко Арина Сабаленка е четвъртфиналистка на Australian Open след успех над Виктория Мбоко
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен Заради пиян българин - полет от Лондон за София кацна аварийно в Мюнхен
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
От утре блокади по западната ни граница От утре блокади по западната ни граница
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви Пореден убит американец в Минесота - твърденията за обстоятелствата около стрелбата са противоречиви
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Около 15 километра колона от тирове чака пред "Капитан...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Мощите на св. Давид Евбейски и св. Йоан Руски пристигнаха в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ