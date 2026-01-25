Александър Зверев и Алекс де Минор преодоляха четвъртия кръг на Australian Open

Вицешампионът от 2025-а година Александър Зверев (Германия) и Алекс де Минор (Австралия) постигнаха трисетови победи в четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия и стигнаха до четвъртфиналите. Също там е американецът Лърнър Тиен, който отстрани Даниил Медведев, отново в три сета.

Зверев cе справи с 6:2, 6:4, 6:4 с Франсиско Серундоло (Аржентина), а Де Минор взриви местните фенове след 6:4, 6:1, 6:1 над №10 в схемата на турнира Александър Бублик (Казахстан). Де Минор обаче отива в доста трудна ситуация, тъй като ще трябва да се бори с испанския фаворит Карлос Алкарас. Алкарас също мина лесно в три сета над Томи Пол (САЩ) по-рано днес.

Лърнър Тиен, който е №25 в схемата на турнира в Мелбърн, пък победи Даниил Медведев с 6:4, 6:0, 6:3. Двамата се срещнаха и миналата година в Австралия, но във втория кръг и победата отново беше за американеца. Сега Тиен пак победи, за да си гарантира мач с Александър Зверев в топ 8.

29-годишният Медведев за първи път в кариерата си губи сет на „Големия шлем“ без да спечели гейм, а генерално в кариерата му това не се беше случвало от 2020-а година. 12-и в ранглистата на АТР, Медведев има един трофей в „Шлема“, докато съперникът му днес няма нито една титла изобщо. Класирането му за четвъртфинала днес е най-сериозното постижение в кариерата му. Тиен имаше малък здравословен проблем, а в началото на срещата поиска медицински таймаут заради кръвоизлив в носа, където му бяха поставени тампони. Но това по никакъв начин не наруши ритъма му, пращайки Медведев в безизходица с продължителни и изненадващи разигравания.

Алекс Де Минор направи един от най-силните си мачове днес, за да си гарантира участие в топ 8 срещу Алкарас. Австралиецът премина през Бублик само за час и половина, като втория сет го взе за 27 минути. Бублик се държеше само в първия сет, допускайки пробив накрая за 4:6. След това той беше тотално извън мача, а при начален удар процентът му беше отчайващ.

Зверев, който миналата година стигна до финала, но падна, има общо три участия на финали в „Големия шлем“, но все още търси първата си титла. И сега отново е с такава амбиция, след като в предишните си три кръга в Мелбърн даде общо четири сета на противниците cи. И номер 3 в схемата на турнира започна блестящо и днес, използвайки целия си опит и арсенал от качества, за да подпечата най-успешната си победа до момента.

№16 в решетката Серундоло за кратко показа признаци на съпротива, след като в края на втория сет върна един брейк, а след това отрази и три сет-бола, за да стопи още повече пасива си до 4:5. Но Зверев нямаше как да бъде спрян. Германецът вдигна темпото и спечели частта на нула. В третия сет Зверев проби веднъж, но достатъчно – за 4:3 и после от втори опит затвори срещата.