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Александър Зверев надви Лехечка за първи четвъртфинал на Уимбълдън

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Срещата беше прекъсната снощи и доиграна днес.

Александър Зверев
Снимка: БТА
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Поставеният под №2 в схемата Александър Зверев направи достатъчно и спечели доиграването на мача си с Иржи Лехечка с крайното 6:4, 7:5, 3:6, 7:6(6). Така германецът се класира за първия си четвъртфинал на Уимбълдън.

„Отне ми само 12 години да стигна до тук, но успях. Прекрасен мач, продължил два дни. Той игра много добре днес и поздравления за Иржи”, каза Зверев.

Снощи мачът бе прекъснат заради късния час при 3:3 в третия сет, като шампионът от „Ролан Гарос“ се нуждаеше от още три гейма.

При подновяването чехът нямаше намерение да се дава лесно и се възползва от бавното навлизане в срещата на опонента си. Той проби Зверев за 5:3 и спечели сета.

В четвъртата част пробиви нямаше и се стигна до тайбрек. Световният №3 поведе с минибрейк за 2-0. След това си размениха по един минибрейк, а при втория си мачбол Зверев направи двойна грешка. При следващия си шанс обаче успя.

„Може би няма да е много интересен мач. И двамата сервираме силно и не очаквам длги разигравания.”, коментира германецът предстоящия утре мач с Тейлър Фриц.

#Уимбълдън 2026 # Александър Зверев

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