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Александра Начева припомни за пътя си към бронзовия медал от европейското първенство

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Националната състезателка на България в тройния скок показа, че е способна да се бори за медалите с най-добрите в спорта

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Снимка: AP Photo
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Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, но успехът за 24-годишната българка идва след дълги години тежък труд.

Във видео в социалната мрежа "Инстаграм" лекоатлетката разказа за изпитанията, през които премина през последните осем години.

На еврошампионата в Берлин през 2018 година българската националка завърши на 26-о място и не се класира за финала.

Четири години по-късно Начева участва на първенството на Стария континент в Мюнхен. Този път тя е сред финалистките, но в разпределението на челните места тя остана 11-а.

Следва европейското първенство в Рим през 2024 година, където състезателката в тройния скок остана на крачка от медалите и завърши 4-а.

Десет дни по-късно пловдивчанката се сбогува с мечтата си за участие на Олимпийските игри в Париж след тежка контузия. На турнира "Никола Вълчанов" в Габрово тя получи фрактура на десния глезен още в първия си опит на скок дължина.

Следва операция и дълго възстановяване, преди Начева да се завърне на пистата на турнир в Република Южна Африка след 18-месечно отсъствие.

В Бирмингам обаче българката показа, че е способна да се бори за медалите с най-добрите в спорта. 14.40 метра й донесоха първото ѝ отличие от голям шампионат при жените.


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#Александра Начева

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