Александра Рангелова стана вицешампионка на турнир в Италия

Александра Рангелова стана вицешампионка на сингъл при девойките на турнир от категория J60 на ITF в Бари (Италия).

Поставената под №3 Рангелова отстъпи в много оспорван финал с 6:3, 1:6, 5:7 от водачката в схемата Лудовика Казалино (Италия). Преди този мач 16-годишната Рангелова спечели четири поредни победи без да загуби сет.

Александра Рангелова има една спечелена титла на сингъл от турнири на ITF за девойки.