Александрова и Гърневска с успешен старт на двойки турнир във Варна

Българските състезателки Ралица Александрова и Валерия Гърневска се класираха за втория кръг на тенис турнира във Варна на клей с награден фонд 15 000 евро след победа срещу Кристина Похтовик от Украйна и Франциска Сиедат от Германия с 3:6, 6:4, 10:8.

Там българките ги очакват представителките на Германия Ева Бененман и Лаура Бьохнер, които днес надиграха българката Мелис Расим и сръбкинята Анастасия Цветкович след 7:5, 6:1.

Още две български двойки отпаднаха от турнира. Алекса Каратанчева и Анджелина Костова загубиха от Александра Ангел и Патрисия Гойна от Румъния с 2:6, 3:6.

Естела Иванова и Йоана Константинова отстъпиха пред Сара Долс от Испания и Анастасия Запарнюк от Украйна - 2:6, 6:1, 5:10.