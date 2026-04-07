Алкарас: Първото място в световната ранглиста не е приоритет в момента

Чете се за: 01:20 мин.
Испанецът призна, че Яник Синер е фаворит за върха след силната си серия от титли

Алкарас: Първото място в световната ранглиста не е приоритет в момента
Карлос Алкарас заяви, че е напълно възможно скоро да отстъпи първото място в световната ранглиста, след победата си над Себастиан Баес с 6:1, 6:3 на старта на турнира от сериите Мастърс в Монте Карло.

Испанецът, който защитава титлата си в надпреварата, има минимален аванс от 50 точки пред Яник Синер, който се намира в отлична форма, след като спечели турнирите в Индиън Уелс и Маями без загубен сет.

"Ще загубя първото място в ранглистата в някакъв момент. Не знам дали ще бъде сега, на този турнир, или на друг. Защитавам доста точки и ще бъде трудно. Дори и да успея, Яник ще продължи да трупа актив“, коментира Алкарас.

Той подчерта, че фокусът му не е върху позицията в ранглистата, а върху представянето му на клей през сезона.

"Ще се опитам да играя най-добрия си тенис. За мен първото място не е основна цел в момента - искам да се чувствам добре на корта и да видим как ще се развият нещата“, добави испанският тенисист.

Свързани статии:

Карлос Алкарас започна защитата на титлата в Монте Карло с успех над Себастиан Баес
Карлос Алкарас започна защитата на титлата в Монте Карло с успех над Себастиан Баес
Световният №1 загуби само четири гейма.
Чете се за: 03:02 мин.
#ATP Мастърс 1000 в Монте Карло 2026

ТОП 24

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
3
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
4
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран „за една нощ“
5
Преди последния краен срок: Тръмп отново заплаши да унищожи Иран...
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
6
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
2
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
6
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...

Още от: ATP

Карлос Алкарас започна защитата на титлата в Монте Карло с успех над Себастиан Баес
Карлос Алкарас започна защитата на титлата в Монте Карло с успех над Себастиан Баес
Яник Синер се класира безпроблемно за третия кръг на Мастърса в Монте Карло Яник Синер се класира безпроблемно за третия кръг на Мастърса в Монте Карло
Чете се за: 01:35 мин.
Григор Димитров загуби на старта на турнира "Мастърс" в Монте Карло Григор Димитров загуби на старта на турнира "Мастърс" в Монте Карло
Чете се за: 03:52 мин.
Алкарас: Много ми липсваше да играя на клей Алкарас: Много ми липсваше да играя на клей
Чете се за: 02:05 мин.
Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло Трикратният шампион Циципас напусна рано Монте Карло
Чете се за: 02:52 мин.
Стан Вавринка каза сбогом на Монте Карло Стан Вавринка каза сбогом на Монте Карло
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица След репортаж по БНТ: Смениха скандални назначения в СИК в Белица
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина "Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Казусът с градския прокурор на София: Янкулов иска дисциплинарно...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Мерки в подкрепа на транспортния бранш – какво предлага...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Проверки преди Великден: Качеството и цените на агнешкото месо за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България на "Евровизия 2026": Подкрепа за DARA и от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
