Алкарас: Първото място в световната ранглиста не е приоритет в момента

Карлос Алкарас заяви, че е напълно възможно скоро да отстъпи първото място в световната ранглиста, след победата си над Себастиан Баес с 6:1, 6:3 на старта на турнира от сериите Мастърс в Монте Карло.

Испанецът, който защитава титлата си в надпреварата, има минимален аванс от 50 точки пред Яник Синер, който се намира в отлична форма, след като спечели турнирите в Индиън Уелс и Маями без загубен сет.

"Ще загубя първото място в ранглистата в някакъв момент. Не знам дали ще бъде сега, на този турнир, или на друг. Защитавам доста точки и ще бъде трудно. Дори и да успея, Яник ще продължи да трупа актив“, коментира Алкарас.

Той подчерта, че фокусът му не е върху позицията в ранглистата, а върху представянето му на клей през сезона.