Алкарас срещу аржентинец при дебюта си в Токио

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Надпреварата е от категория АТР 500.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА
Карлос Алкарас ще се изправи срещу Себастиан Баес в дебюта си на турнир на твърди кортове в Токио, който ще се проведе в периода 24-30 септември.

Испанецът е водач в схемата и попадна в една четвъртина с Франсис Тиафо и една половина с Каспер Рууд.

До момента Алкарас води с 2-0 победи в преките двубои с Баес. Испанецът се завърна начело на ранглистата на АТР след триумфа си на US Open в началото на месеца.

Рууд, шампион в Мадрид от тази година, ще срещне в първия кръг участващия с „уйлд кард“ представител на домакините Шинтаро Мочизуки. Тиафо ще започне в Токио срещу квалификант. В горната част на схемата е и Денис Шаповалов, за когото това ще бъде първи двубой, след като се ожени за Мириям Бьорклунд по-рано през месеца.

№2 в схемата е Тейлър Фриц, който спечели титлата в Токио през 2022 г. Американецът ще играе на старта с канадеца Габриел Диало. В тази част на схемата е и третият поставен Холгер Руне, с когото Фриц може да се срещне на полуфиналите.

Турнирът в Токио е от категория АТР 500.

