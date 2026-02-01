Алкарас: Това означава всичко за мен, сбъдна се една мечта

Карлос Алкарас вписа името си със златни букви в историята на тениса, след като триумфира на Australian Open. 22-годишният испанец победи Новак Джокович в четири сета и стана най-младият тенисист, който завършва т.нар. Кариерен Голям шлем – титли и от четирите турнира от Големия шлем. След мача Алкарас не скри емоциите си и призна, че именно тази цел е била основният му двигател в подготовката през последните месеци.

„Чувството е невероятно. Завършването на Кариерен Голям шлем беше нещо, което постоянно беше в ума ми. Всеки път, когато идвам в Австралия, правя подготовката си с мисълта за този турнир – да работя максимално здраво и да бъда възможно най-подготвен, за да се боря за трофея“, каза Алкарас след финала в Мелбърн. „В предишните години нещата не се получаваха, но съм много щастлив, че успях да се натисна още повече, да стана по-добър и най-накрая това да се случи именно сега“, добави „Карлитос“.

Алкарас пристигна в Мелбърн при необичайни обстоятелства, след като през декември се раздели с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро след седем години съвместна работа. Промяната доведе до съмнения и шум около него, които испанецът съзнателно е игнорирал.

„Подготовката ми беше различна, а ситуацията – трудна и необичайна за мен“, призна Алкарас, който до този сезон никога не бе стигал отвъд четвъртфиналите в Мелбърн. „Много хора говореха и се съмняваха в нивото ми. Тази година обаче бях гладен за повече, амбициран да спечеля трофея и достатъчно силен психически, за да не слушам нищо странично. Това означава всичко за мен. Сбъдна се една мечта“, добави испанецът.

На финала срещу 10-кратния шампион в Австралия Новак Джокович, Алкарас преживя тежък старт, след като сърбинът спечели убедително първия сет. Испанецът обаче запази спокойствие, направи тактически корекции и обърна мача за победа с 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

„В първия сет Новак игра наистина страхотно. Аз също се чувствах добре, но срещу мен имаше вдъхновен Джокович. Когато във втория сет допусна няколко по-лесни грешки, това ми даде спокойствие. Повярвах, че ако остана стабилен психически, мачът може да се промени“, сподели 22-годишният тенисист.

Съперничеството между двамата вече е напълно равностойно – 5:5 победи, след като Джокович достигна финала след успех над Яник Синер на полуфиналите.

Въпреки собствения си исторически успех, Алкарас не пропусна да отдаде заслужено признание на 24-кратния шампион от Големия шлем.

„Това, което Новак прави, е вдъхновяващо – не само за тенисистите, а за всички спортисти. Начинът, по който влага тялото и ума си, за да играе отново финал на Голям шлем, е невероятен“, каза испанецът.

След като вече притежава титли от всички турнири от Големия шлем, логичният въпрос е дали Алкарас може да спечели и четирите в рамките на една година.