БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джокович за Алкарас: Ще се виждаме много пъти в следващите десет години

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Сърбинът с емоционална реч след загубата на финала на Australian Open.

финал australian open карлос алкарас новак джокович галерия
Слушай новината

Новак Джокович за първи път в кариерата си загуби финал на Australian Open. След 10 поредни спечелени двубоя за трофея, 38-годишният сърбин отстъпи пред Карлос Алкарас и се размина с титла №11 от любимия си турнир от Шлема. В речта си на корта Джокович поздрави 22-годишния испанец за страхотната работа от него и неговия екип.

„Поздравления, Карлос – невероятен турнир, изумителни две седмици. Това, което правите в твоя екип, е най-доброто. Легендарно, историческо. Ти си толкова млад, имаш време пред себе си, както и аз. Ще се виждаме много пъти в следващите десет години“, каза Джокович в речта си на корта.

Сръбската звезда не пропусна да благодари и на своя щаб.

„Трябва да благодаря на моя екип, за това, че ме търпи, че ме подкрепя. Не беше много плавно пътуване, никога не е, но вие сте моята скала. Виждали сте и най-доброто, и най-лошото от мен. Този успех е и ваш“, добави Джокович.

Сред специалните гости на финала беше Рафаел Надал, който е двукратен шампион от Мелбърн и приключи кариерата си с общо 22 титли от Големия шлем. Джокович не подмина да каже няколко думи и за дългогодишния си съперник.

„Очевидно е много странно да те виждам там, а не тук на корта. Беше чест да споделям корта с теб. Това ти да си тук и да гледаш финала е нещо, което ми се случва за първи път. Испанските легенди са твърде много – тази вечер се чувстваше като двама срещу един, не беше честно!“, сподели с усмивка сърбинът.

В заключение Джокович призна колко специална е била подкрепата на австралийската публика.

„Никога досега в Австралия не съм усещал толкова много любов и подкрепа. Опитах се да ви я върна през годините с добър тенис. Трябва да бъда честен – не мислех, че отново ще стоя на церемонията по закриването на турнир от Големия шлем. Бог знае какво ще се случи утре, но пътят беше невероятен. Обичам ви всички“, завърши 10-кратният шампион в турнира.

Свързани статии:

Финал на Australian Open: Карлос Алкарас - Новак Джокович (ГАЛЕРИЯ)
Финал на Australian Open: Карлос Алкарас - Новак Джокович (ГАЛЕРИЯ)
Карлос Алкарас се превърна в най-младият тенисист, който завърши...
Карлос Алкарас прекърши Новак Джокович и завърши Кариерния шлем на 22
Карлос Алкарас прекърши Новак Джокович и завърши Кариерния шлем на 22
Карлос Алкарас надви Новак Джокович във финала на Australian Open,...
Чете се за: 06:27 мин.
#Australian Open 2026 #Карлос Алкарас #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: ATP

Пет рекорда, които Джокович постави на Australian Open
Пет рекорда, които Джокович постави на Australian Open
Магическото число в тениса вече е 22 Магическото число в тениса вече е 22
Чете се за: 05:15 мин.
Карлос Алкарас няма да защитава титлата си в Ротердам Карлос Алкарас няма да защитава титлата си в Ротердам
Чете се за: 00:45 мин.
Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Чете се за: 01:25 мин.
Карлос Алкарас позира с трофея от Australian Open (ГАЛЕРИЯ) Карлос Алкарас позира с трофея от Australian Open (ГАЛЕРИЯ)
Алкарас обеща да си татуира кенгуру на единия крак като "траен спомен" от спечелването на титлата в Мелбърн Алкарас обеща да си татуира кенгуру на единия крак като "траен спомен" от спечелването на титлата в Мелбърн
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ