Джокович за Алкарас: Ще се виждаме много пъти в следващите десет години

Новак Джокович за първи път в кариерата си загуби финал на Australian Open. След 10 поредни спечелени двубоя за трофея, 38-годишният сърбин отстъпи пред Карлос Алкарас и се размина с титла №11 от любимия си турнир от Шлема. В речта си на корта Джокович поздрави 22-годишния испанец за страхотната работа от него и неговия екип.

„Поздравления, Карлос – невероятен турнир, изумителни две седмици. Това, което правите в твоя екип, е най-доброто. Легендарно, историческо. Ти си толкова млад, имаш време пред себе си, както и аз. Ще се виждаме много пъти в следващите десет години“, каза Джокович в речта си на корта.

Сръбската звезда не пропусна да благодари и на своя щаб.

„Трябва да благодаря на моя екип, за това, че ме търпи, че ме подкрепя. Не беше много плавно пътуване, никога не е, но вие сте моята скала. Виждали сте и най-доброто, и най-лошото от мен. Този успех е и ваш“, добави Джокович.

Сред специалните гости на финала беше Рафаел Надал, който е двукратен шампион от Мелбърн и приключи кариерата си с общо 22 титли от Големия шлем. Джокович не подмина да каже няколко думи и за дългогодишния си съперник.

„Очевидно е много странно да те виждам там, а не тук на корта. Беше чест да споделям корта с теб. Това ти да си тук и да гледаш финала е нещо, което ми се случва за първи път. Испанските легенди са твърде много – тази вечер се чувстваше като двама срещу един, не беше честно!“, сподели с усмивка сърбинът.

В заключение Джокович призна колко специална е била подкрепата на австралийската публика.