Анадолу Ефес излъга Партизан в Евролигата

Анадолу Ефес победи със 79:72 след продължение Партизан Белград в мач от 36-ия кръг в баскетболната Евролига. По този начин турският тим сложи край на серията на "гробарите" от шест поредни победи, която бе рекордно дълга за сръбския представител в историята на турнира.

В Истабул домакините вкараха само 24 точки през цялото първо полувреме и губеха с 12 точки на почивката, но с много силна игра през второто полувреме успяха да стигнат до продължения след 65:65.

В допълнителните пет минути Анадолу вкара първите седем точки, за да се откъсне напред със 72:65 и до края Партизан така и не намери отговор как да се върне.

Джордан Лойд бе над всички за победителите с 24 точки, а Венсан Поарие прибави още 17.

За Партизан Шейк Милтън приключи с 12 точки.

В класирането Анадолу Ефес е на предпоследното 19-о място с 11 успеха и 25 загуби, докато Партизан е на 15-о място с 15 победи и 21 загуби.

В другия мач, игран тази вечер, Монако спечели като домакин с 81:76 срещу АСВЕЛ Лион-Вильорбан и запази шансове за класиране в плейофите.

Вицешампионите от миналия сезон взеха френското дерби със силна игра преди почивката, като имаха аванс от 46:36 след 20 минути игра.

Матю Стразел бе най-резултатен за Монако с 22 точки, а Ели Окобо остана много близко до "трипъл-дабъл" с 16 точки, 10 борби и 8 асистенции.

За АСВЕЛ Браян Ангола реализира 26 точки, а Шакил Харисън отбеляза 22.

Монако е на осма позиция в класирането с 20 победи и 16 загуби, докато АСВЕЛ е категорично последен с осем победи и цели 28 поражения.