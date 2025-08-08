БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в София

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Надпреварата се провежда на базата на ТК „Диана".

Анас Маздрашки
Снимка: БФ Тенис

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира за мъже „K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Диана".

Българинът загуби с 4:6, 4:6 от №8 в схемата Никита Мащаков (Украйна). Двубоят продължи час и 44 минути.

Маздрашки поведе с пробив за 3:2 в първия сет, но загуби четири от следващите пет гейма за 4:6. Втората част се разви по идентичен начин. Българинът отново проби за 3:2 и загуби с 4:6.

По-късно днес Александър Василев ще играе на четвъртфиналите на сингъл срещу №2 в схемата Шон Кенен (Франция).

Виктор Марков и Пламен Милушев пък ще играят днес на полуфиналите в надпреварата на двойки срещу Енрике Бого и (Бразилия) и Дмитрий Копилевич (Словения).

