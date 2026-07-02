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Андреева напусна Уимбълдън в сълзи, Крейчикова посвети победата на болната си племенница

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Шампионката на Уимбълдън от 2024 записа изключително престижен успех.

Барбора Крейчикова и Мира Андреева
Снимка: БГНЕС
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Шампионката от „Ролан Гарос“ Мира Андреева не успя да сдържи сълзите си по време на пресконференцията след отпадането си от Уимбълдън след поражение от Барбора Крейчикова.

19-годишната рускиня изживя тежко загубата с 4:6, 7:5, 6:4 във втория кръг след близо тричасова битка. В края на двубоя Андреева демонстрира видимо разочарование, хвърли ракетата си на корта и извика към своя щаб: „Отказвам се!“, преди бързо да напусне игрището.

Попитана колко време ще ѝ бъде необходимо, за да преодолее поражението, младата тенисистка отговори:

„Ще ми трябва известно време, може би няколко дни, а след това отново ще започна подготовка за сезона на твърди кортове“, каза тийнейджърката.

След успеха си Барбора Крейчикова разкри, че посвещава победата на своята малка племенница, която в момента е болна от варицела.

Шампионката на Уимбълдън от 2024 година пропусна шест поредни мачбола при аванс от 5:3 в решителния сет, но успя да се съвземе и затвори срещата още в следващия гейм.

„Вярвам, че малката ми племенница и племенникът ми са гледали мача. Тя също тренира тенис и много обича този спорт“, каза Крейчикова.

„В момента е болна – мисля, че има варицела. Племенникът ми я е донесъл от детската градина. Надявам се брат ми да им е пуснал мача. Надявам се да се гордее с мен и тази победа да ѝ даде мотивация не само за тениса, но и за живота“, добави чехкинята.

По време на двубоя Крейчикова и Андреева останаха видимо изненадани, когато по трибуните на Централния корт внезапно се разнесоха силни възгласи. Причината беше победата на Англия над ДР Конго, която класира английския национален отбор за осминафиналите на Световното първенство по футбол.

Крейчикова преживя тежък период след триумфа си на „Ол Инглънд Клъб“ през 2024 година. Контузии я извадиха от ритъм, тя се смъкна сериозно в световната ранглиста, а през този сезон отпадна още в първия кръг както на Откритото първенство на Австралия, така и на „Ролан Гарос“.

„Тази победа е наистина специална. Преминах през много трудности – както заради контузиите, така и в личния си живот през последните няколко месеца. Беше много трудно да се справя с всички емоции и с всичко, което ми се случи", призна световната №38.

#Уимбълдън 2026 #Мира Андреева #Барбора Крейчикова

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