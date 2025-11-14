Андриан Краев: Тежи ни, че сме без победа

Полузащитникът Андриан Краев призна, че дългата серия без победа на българския национален отбор оказва сериозно влияние върху футболистите и върху атмосферата в тима. Играчът на Апоел (Тел Авив) говори откровено преди гостуването на Турция, където България ще търси първите си точки в група „Е“.

„Тежи ни. На никого не му е приятно да губи толкова често. Влияе на самочувствието, говорим много помежду си, че трябва да даваме повече и да се борим. Надявам се да обърнем тази поредица“, заяви Краев.

Утрешният двубой в Бурса (19:00 ч.) идва почти точно година след като Краев вкара първия си гол за националния отбор – победното 1:0 срещу Люксембург в Лигата на нациите. Сега полузащитникът се надява историята поне частично да се повтори.

„Надявам се да покажем добра игра и да постигнем положителен резултат. Имаме качество, но трябва да излезем от трудното положение. Ако мога и да вкарам – чудесно, но най-важното е да спечелим“, каза Краев.

България е без точка след четири мача, а Турция е втори с 9 пункта и преследва квота за Мондиал 2026. Задачата е тежка, но според Краев изход има – ако се появи и нужен спортен шанс.

„Когато няма резултати, човек започва да се оглежда във всичко, да търси причините навсякъде. Всеки трябва да поеме персонална отговорност и да даде повече. Трябва ни и малко късмет – групата е най-тежката, която можеше да ни се падне“, сподели халфът.

Играчът не скри, че му е неприятно да бъде част от поколение, което преживява най-слабия период в новата история на националния тим.