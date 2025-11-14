БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Андриан Краев: Тежи ни, че сме без победа

Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Играчът на Апоел (Тел Авив) говори откровено преди гостуването на Турция.

Андриан Краев
Полузащитникът Андриан Краев призна, че дългата серия без победа на българския национален отбор оказва сериозно влияние върху футболистите и върху атмосферата в тима. Играчът на Апоел (Тел Авив) говори откровено преди гостуването на Турция, където България ще търси първите си точки в група „Е“.

„Тежи ни. На никого не му е приятно да губи толкова често. Влияе на самочувствието, говорим много помежду си, че трябва да даваме повече и да се борим. Надявам се да обърнем тази поредица“, заяви Краев.

Утрешният двубой в Бурса (19:00 ч.) идва почти точно година след като Краев вкара първия си гол за националния отбор – победното 1:0 срещу Люксембург в Лигата на нациите. Сега полузащитникът се надява историята поне частично да се повтори.

„Надявам се да покажем добра игра и да постигнем положителен резултат. Имаме качество, но трябва да излезем от трудното положение. Ако мога и да вкарам – чудесно, но най-важното е да спечелим“, каза Краев.

България е без точка след четири мача, а Турция е втори с 9 пункта и преследва квота за Мондиал 2026. Задачата е тежка, но според Краев изход има – ако се появи и нужен спортен шанс.

„Когато няма резултати, човек започва да се оглежда във всичко, да търси причините навсякъде. Всеки трябва да поеме персонална отговорност и да даде повече. Трябва ни и малко късмет – групата е най-тежката, която можеше да ни се падне“, сподели халфът.

Играчът не скри, че му е неприятно да бъде част от поколение, което преживява най-слабия период в новата история на националния тим.

„Тежи ни, че сме без победа. На никой не му е приятно. Но на нас се е паднало да сме в това време. Трябва да намерим начин да излезем от ситуацията – по един или друг начин“, завърши Краев.

#Андриан Краев #Национален отбор на България по футбол

