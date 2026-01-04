БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ангел Траков: България може да загуби писта №1 в света за супермото

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Запази

Най-сериозният проблем за българския мотоциклетен спорт остава бъдещето на супермото пистата на летищния комплекс Долна Митрополия.

ангел траков българия загуби писта света супермото
Слушай новината

Изминалият сезон в българския мотоциклетен спорт донесе както поводи за оптимизъм, така и сериозни притеснения за бъдещето на някои дисциплини. Тази констатация направи Ангел Траков, президент на Българската федерация по мотоциклетизъм. Той направи равносметка на годината и очерта основните предизвикателства пред федерацията.

„Не успяхме да свършим всичко, което си бяхме поставили за цел, но най-важното е, че националният шампионат беше завършен. Освен това много от нашите състезатели участваха в европейски първенства, което само по себе си е успех“, подчерта Траков.

По думите му федерацията отчита стабилни резултати във всички дисциплини, като особено обнадеждаващ е ръстът на лицензираните състезатели в по-млада възраст.

„Това е ключово за нас – да развиваме всички дисциплини и да осигурим приемственост“, каза президентът на БФМ.

Сред отличилите се през сезона Траков открои Венцислав Тошев, който се представи достойно в европейския шампионат по мотокрос в клас 125 куб. см, както и Мартин Чой, който стана национален шампион и зае второ място в балканския шампионат.

„Имаме и други титли и призови класирания, но, за съжаление, контузиите също оказаха влияние върху резултатите на част от състезателите. Един от тях е Теодор Кабакчиев, който започна сезона много силно“, допълни той.

Най-сериозният проблем обаче остава бъдещето на супермото пистата на летищния комплекс Долна Митрополия.

„Това беше писта, която дълги години беше номер едно в света в тази дисциплина. Днес обаче сме изправени пред реалната опасност да я загубим“, предупреди Траков.

Причините са свързани с ограничения достъп до комплекса, неговия военен статут и допълнителните изисквания, произтичащи от ангажиментите към НАТО. Подготовката на трасето за състезание изисква сериозен ресурс и време, а при малък брой участници реализирането на шампионат става икономически неустойчиво.

„Ако не намерим решение, съществува риск супермотото да отпадне от националния календар“, призна президентът на федерацията.

На този фон надеждите са насочени към развитието на пистовите дисциплини и проекта за писта „Лара“, позната и като A1 Ring.

„Това е стратегически важен проект за българския мотоциклетизъм. Не можем да кажем, че сме на финалната права, но се надяваме откриването да бъде в края на март“, обясни Траков.

Според него наличието на модерна писта ще даде възможност България да кандидатства за домакинства на европейски и световни шампионати, включително в супербайк и ендуранс.

„Това обаче няма как да се случи без институционална подкрепа. Таксите са високи и държавната помощ е решаваща“, подчерта той. Въпреки трудностите президентът на БФМ остава оптимист, най-вече заради засиления интерес на деца и родители към моторните спортове.

„Създадоха се много школи, насочени към най-малките. Това ми дава увереност, че вървим в правилна посока. Таланти има – трябва просто да ги развиваме“, каза Траков.

„Пожелавам на състезателите най-вече здраве и по-малко контузии. Безаварийни тренировки и успешни сезони. Нашата задача е да създадем условия, в които те да могат да се развиват“, заключи президентът на Българската федерация по мотоциклетизъм.

#Ангел Траков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Моторни спортове

Тодор Христов: Теодор Кабакчиев има шанс да стане следващият българин на рали Дакар
Тодор Христов: Теодор Кабакчиев има шанс да стане следващият българин на рали Дакар
Матиас Екстрьом спечели пролога при автомобилистите на рали Дакар Матиас Екстрьом спечели пролога при автомобилистите на рали Дакар
Чете се за: 02:12 мин.
Мохамед Бен Сулайем получи втори мандат като президент на ФИА Мохамед Бен Сулайем получи втори мандат като президент на ФИА
Чете се за: 01:30 мин.
Писта Дракон бе домакин на последния кръг от националния шампионат по затворен маршут Писта Дракон бе домакин на последния кръг от националния шампионат по затворен маршут
Чете се за: 01:10 мин.
Нов триумф за Себастиан Ожие в рали шампионата Нов триумф за Себастиан Ожие в рали шампионата
Чете се за: 01:45 мин.
Запознайте се с....Колтън Херта Запознайте се с....Колтън Херта
Чете се за: 12:07 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ