Ангел Траков: България може да загуби писта №1 в света за супермото

Изминалият сезон в българския мотоциклетен спорт донесе както поводи за оптимизъм, така и сериозни притеснения за бъдещето на някои дисциплини. Тази констатация направи Ангел Траков, президент на Българската федерация по мотоциклетизъм. Той направи равносметка на годината и очерта основните предизвикателства пред федерацията.

„Не успяхме да свършим всичко, което си бяхме поставили за цел, но най-важното е, че националният шампионат беше завършен. Освен това много от нашите състезатели участваха в европейски първенства, което само по себе си е успех“, подчерта Траков.

По думите му федерацията отчита стабилни резултати във всички дисциплини, като особено обнадеждаващ е ръстът на лицензираните състезатели в по-млада възраст.

„Това е ключово за нас – да развиваме всички дисциплини и да осигурим приемственост“, каза президентът на БФМ.

Сред отличилите се през сезона Траков открои Венцислав Тошев, който се представи достойно в европейския шампионат по мотокрос в клас 125 куб. см, както и Мартин Чой, който стана национален шампион и зае второ място в балканския шампионат.

„Имаме и други титли и призови класирания, но, за съжаление, контузиите също оказаха влияние върху резултатите на част от състезателите. Един от тях е Теодор Кабакчиев, който започна сезона много силно“, допълни той.

Най-сериозният проблем обаче остава бъдещето на супермото пистата на летищния комплекс Долна Митрополия.

„Това беше писта, която дълги години беше номер едно в света в тази дисциплина. Днес обаче сме изправени пред реалната опасност да я загубим“, предупреди Траков.

Причините са свързани с ограничения достъп до комплекса, неговия военен статут и допълнителните изисквания, произтичащи от ангажиментите към НАТО. Подготовката на трасето за състезание изисква сериозен ресурс и време, а при малък брой участници реализирането на шампионат става икономически неустойчиво.

„Ако не намерим решение, съществува риск супермотото да отпадне от националния календар“, призна президентът на федерацията.

На този фон надеждите са насочени към развитието на пистовите дисциплини и проекта за писта „Лара“, позната и като A1 Ring.

„Това е стратегически важен проект за българския мотоциклетизъм. Не можем да кажем, че сме на финалната права, но се надяваме откриването да бъде в края на март“, обясни Траков.

Според него наличието на модерна писта ще даде възможност България да кандидатства за домакинства на европейски и световни шампионати, включително в супербайк и ендуранс.

„Това обаче няма как да се случи без институционална подкрепа. Таксите са високи и държавната помощ е решаваща“, подчерта той. Въпреки трудностите президентът на БФМ остава оптимист, най-вече заради засиления интерес на деца и родители към моторните спортове.

„Създадоха се много школи, насочени към най-малките. Това ми дава увереност, че вървим в правилна посока. Таланти има – трябва просто да ги развиваме“, каза Траков.