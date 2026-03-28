Англия и Уругвай завършиха наравно в контролна среща в Лондон

Бен Уайт отбеляза първия си гол за националния отбор на Англия, но впоследствие стана причина за отсъждането на дузпа за Уругвай и беше освиркан от местните фенове. Защитникът направи знаменателно завръщане в английския състав при равенството 1:1 срещу Уругвай в контролна среща, играна в Лондон.

Уайт не бе играл за страната си от четири години поради това, което Футболната асоциация на Англия определи като лични причини, но получи повиквателна от настоящия селекционер Томас Тухел. 28-годишният бранител беше освиркан от английската публика, когато влезе като резерва в 69-ата минута. Той даде преднина на Англия с попадение в 81-ата минута, но след негово нарушение уругвайците получиха правото да изпълнят дузпа и Федерико Валверде изравни в четвъртата минута на добавеното време.