Англия отметна и Андора в световните квалификации

Националният отбор на Англия продължава да трупа победи на сметката си в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексоко през 2026 година. На свой терен футболистите на Томас Тухел се справи с Андора след 2:0 в мач от четвъртия кръг в група K на зона Европа. За англичаните това бе четвърти пореден успех в пресявките.

Континенталните вицешампиони обаче отново не убедиха и се нуждаеха от автогол, за да поведат на съперника си, който е със 170 места зад тях в ранглистата на ФИФА.

Англичаните играха мудно и не впечатлиха близо 40 хиляди на "Вила Парк", като според мнозина този отбор играе далеч по-скучно при Томас Тухел, отколкото при неговия предшественик Гарет Саутгейт.

Англия поведе в резултата в 25-ата минута, когато центриране на Нони Мадуеке се отклони от главата на защитника Кристиан Гарсия и влезе в мрежата на гостите. Деклан Райс пък подпечата победата за домакините в 67-та минута, когато засече пас на Рийс Джеймс с глава и изпрати топката във вратата на Икер Алварес за крайното 2:0 в Бирмингам.

"Трите лъва" водят с пет точки на големия съперник за директно класиране Сърбия, който по-рано днес се наложи с 1:0 над Латвия като гост след гол на Душан Влахович в 12-ата минута. Сърбите са и с мач по-малко, а във вторник приемат европейските вицешампиони на собствен терен.

От своя страна Португалия направи първата си крачка към Мондиала догодина с разгром срещу Армения след 5:0. Кристиано Роналдо и Жоао Феликс се разписаха по два пъти за иберийците, а Жоао Кансело вкара веднъж. Така Португалия оглави Група F, в която попадат още Унгария и Република Ирландия.