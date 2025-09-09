Англия се позабавлява със Сърбия в световните квалификации

Английският национален отбор по футбол продължава да доминира в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Съставът на Томас Тухел изнесе лекция на Сърбия с 5:0 в мач от шестия кръг.

На стадион „Райко Митич“ в Белград точни за англичаните бяха Хари Кейн, Нони Мадуеке, Езри Конса, Марк Геи и Маркъш Рашфод, който се разписа от дузпа. Сърбите приключиха с човек по-малко, тъй като Никола Миленкович бе изгонен през второто полувреме. По този начин „Трите лъва“ продължават без проблеми в пресявките и записаха пета поредна победа. За футболистите на Драган Стойкович това бе първа загуба в квалификациите.

Английският тим е безапелационен лидер във временното класиране с пълен актив от 15 точки, а „плавите“ се намират на третата позиция със 7. Следващият мач на англичаните ще бъде на 14 октомври, когато ще имат гостуване на Латвия, докато сръбският отбор ще приеме Албания.



Five goals in Serbia to make it five wins from five in @FIFAWorldCup qualifying! pic.twitter.com/YC5MsCzrsM — England (@England) September 9, 2025

Деклан Райс бе авторът на първия точен удар, а гостите често владееха инициативата в началото. Англичаните засилиха натиска и опасностите пред вратата на Джордже Петрович. Антъни Гордън, Нони Мадуеке и Рийс Джеймс.

В 33-та минута английският тим прониза вратата на Петрович. Райс засече центриране от корнер и откри резултата.

„Трите лъва“ удвоиха само 2 минути по-късно, когато Елиът Андерсън и Морган Роджърс разиграха в предни позиции, а Мадуеке я овладя и преодоля Петрович за 2:0.

Гостите продължиха с головата фиеста и през второто полувреме. В 53-та минута Гордън стреля от разстояние, а Петрович не се намеси добре, Езри Конса отбеляза и направи резултата класически.

В 72-та минута англичаните продължиха да се забавляват и четвъртият гол бе факт. Райс центрира, а Марк Геи остана сам и само от няколко метра прати топката в сръбската врата.

Английският тим не спря дотук и погледна смело към попадение №5 чрез Маркъс Рашфорд и Райс. Той падна в 82-та минута, но той бе отменен.

В 90-та минута последва дузпа срещу Оли Уоткинс. Главният съдия Клермен Тюрпен, но ВАР се намеси и 11-метровият наказателен удар бе отсъден зад топката застана Рашфорд, който не сбърка за 5:0.