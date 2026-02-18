Анина Цурбриген даде 47-о време в първия манш на слалома

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Общо 64 състезателки от стартиралите 95 се класираха за втория манш.

Състезаващата се за България Анина Цурбриген завърши на 47-о място в първия манш на слалома на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Скиорката преодоля трасето за 52.73 секунди, като изостава на 5.60 секунди от първата позиция.

Лидерка след първия манш е златната медалистка в дисциплината от Сочи 2014 Микаела Шифрин (САЩ). Четирикратната световна шампионка финишира за 47.13 секунди и взе добър аванс от 82 стотни от секундата пред германката Лена Дюр.

20-годишната шведка Корнелия Йолунд, която няма съществени резултати при жените досега, изненадващо заема третата позиция на секунда зад американката.

Швейцарката Камий Раст е четвърта на 1.05 секунди. Тя е и единствената, успяла да победи Шифрин на слалом през този сезон.

Общо 64 състезателки от стартиралите 95 се класираха за втория манш, който започва в 14:30 часа и ще бъде предаван пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

