Апелативният съд в Пловдив върна делото за смъртта на арестант в Казанлък на прокуратурата

Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
апелативнияш съд пловдив върна делото смъртта арестант казанлък прокуратурата
Апелативен съд – Пловдив потвърди определението на Окръжен съд – Стара Загора от 24 октомври, с което делото срещу двама полицаи от районното управление в Казанлък, е върнато на прокурора за отстраняване на съществени нарушения. Служителите на реда са обвинени за смъртта на задържания Даниел Кискинов.

Случаят е от 26 февруари тази година, когато след сигнал за кражба на велосипед 47-годишния мъж е задържан в дома си и според обвинението е бил пребит от полицаите. В резултат на нанесените удари той е получил тежки гръдно-коремни травми и по-късно починал в болница.

Пловдивският апелативен съд установи, че в хода на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на правата на подсъдимите полицаи. И двамата първоначално са били разпитани като свидетели, а на разпитите им са присъствали двама упълномощени от тях адвокати. След привличането им като обвиняеми са избрали като своя защитна теза всеки да твърди, че ударите е нанасял само другият обвиняем. Това противоречие в обясненията води до извод, че интересите им са противоречиви.

От това следва, че по силата на закона адвокатите, които са консултирали и двамата и са им давали съвети, не могат да участват като защитници на който и да е от обвиняемите. Тъй като адвокатите не са изпълнили задължителното условие да си направят отвод, Апелативният съд указа на прокурора да направи това и извършените с тяхно участие действия да бъдат прeповторени.

Определението на апелативният съд е окончателно.

