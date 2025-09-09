Апоел Тел Авив оформи финала на приятелския турнир в Ботевград

Апоел Тел Авив си подпечата класирането за финала на турнира в Ботевград. Баскетболистите на Димитрис Итудис не срещнаха проблеми срещу Виена след 95:74 във втория полуфинал, който се изигра в "Арена Ботевград". Извън състава на израелците бе Борислав Младенов.

Така дебютантът в Евролигата остава перфектен на българска земя и записа трети пореден успех в подготовката си. Във вторник Апоел ще спори с Балкан, който отказа Фалко Сомбатхей с 86:77 в първия полуфинал. Мачът за първото място ще стартира от 20:00 часа, а от 17:00 ч. е срещата за третото място между австрийците и унгарците.

Израелците поведоха от самото начало и чрез по-солидното си представяне в нападение подържаха добра разлика, повеждайки с 6 точки след 10 минути игра. Момчетата на Итудис намериха начин да се откъснат още по-сериозно във втората част, като затвърдиха този факт на голямата почивка, когато оформиха 47:30 в своя полза.

Тимът от Тел Авив се развихри и при подновяването на играта и без особени проблеми се откъсна с 28 точки в края на предпоследния период. В последната десетка не се случи нищо по-интересно и мачът бе доигран.