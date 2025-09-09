БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Апоел Тел Авив оформи финала на приятелския турнир в Ботевград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Израелците бяха без Борислав Младенов.

БК Апоел Тел Авив
Снимка: Facebook / Hapoel Tel Aviv BC
Слушай новината

Апоел Тел Авив си подпечата класирането за финала на турнира в Ботевград. Баскетболистите на Димитрис Итудис не срещнаха проблеми срещу Виена след 95:74 във втория полуфинал, който се изигра в "Арена Ботевград". Извън състава на израелците бе Борислав Младенов.

Така дебютантът в Евролигата остава перфектен на българска земя и записа трети пореден успех в подготовката си. Във вторник Апоел ще спори с Балкан, който отказа Фалко Сомбатхей с 86:77 в първия полуфинал. Мачът за първото място ще стартира от 20:00 часа, а от 17:00 ч. е срещата за третото място между австрийците и унгарците.

Израелците поведоха от самото начало и чрез по-солидното си представяне в нападение подържаха добра разлика, повеждайки с 6 точки след 10 минути игра. Момчетата на Итудис намериха начин да се откъснат още по-сериозно във втората част, като затвърдиха този факт на голямата почивка, когато оформиха 47:30 в своя полза.

Тимът от Тел Авив се развихри и при подновяването на играта и без особени проблеми се откъсна с 28 точки в края на предпоследния период. В последната десетка не се случи нищо по-интересно и мачът бе доигран.

Свързани статии:

Балкан е първият финалист на приятелския турнир в Ботевград
Балкан е първият финалист на приятелския турнир в Ботевград
"Зелените" постигнаха първи успех по време на своята подготовка. 
Чете се за: 01:37 мин.
#БК Виена #БК Апоел Тел Авив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
1
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
2
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Празнуваме Рождество Богородично
3
Празнуваме Рождество Богородично
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
4
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Терористична атака с жертви в Йерусалим
5
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
6
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европейски баскетбол

Баскетболният Локомотив Пд привлече четвърти чужденец
Баскетболният Локомотив Пд привлече четвърти чужденец
Балкан е първият финалист на приятелския турнир в Ботевград Балкан е първият финалист на приятелския турнир в Ботевград
Чете се за: 01:37 мин.
Сърби триумфираха на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025 Сърби триумфираха на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025
Чете се за: 01:15 мин.
България ще има трима представители във финалната фаза на Евробаскет България ще има трима представители във финалната фаза на Евробаскет
Чете се за: 01:05 мин.
Баскетболните национали на колички с втора победа на европейското Баскетболните национали на колички с втора победа на европейското
Чете се за: 01:27 мин.
Баскетболните национали научиха съперниците си за предварителните европейски квалификации Баскетболните национали научиха съперниците си за предварителните европейски квалификации
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ? Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на президента...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Над 150 издателства участват в "Алея на книгата" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
На Рождество Богородично в Бачковския манастир беше осветена...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Адвокат, майка на седмокласничка, атакува в съда новия формат на...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ