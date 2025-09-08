БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:37 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Балкан е първият финалист на приятелския турнир в Ботевград

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
"Зелените" постигнаха първи успех по време на своята подготовка. 

Балкан Ботевград - Фалко Сомбатхей /баскетбол, мъже/
Снимка: bgbasket.com
Балкан си гарантира място във финала на турнира в Ботевград. Съставът на Васил Христов се наложи над Фалко Сомбатхей с 86:77 в първия полуфинал, изигран в "Арена Ботевград". Това бе достатъчно за балканци да постигнат първи успех по време на своята подготовка.

Към момента "зелените" имат победа и загуба на сметката си преди старта на новия сезон. На финала действащите бронзови медалисти в НБЛ ще срещнат победителя от втория полуфинал, противопоставящ Апоел Тел Авив и Виена, които ще се срещнат от 20:00 часа по-късно тази вечер.

Стартът предложи няколко смени на водачествата и висока резултатност, като унгарците съумяха да се отскубнат с 2 точки в края на дебютния период. Гостите влязоха в още по-сериозен ритъм през втората десетка, доближавайки се до двуцифрени изражения, но домакините на турнира имаха с какво да отговорят и да сътворят пълен обрат, за да се приберат в съблекалнята при 49:46.

Интрига не липсваше и в хода на третата част, в която балканци погледнаха по-смело към двуцифрения актив, като той бе само 2 точки след 30 минути игра. Драмата бе на дневен ред и на старта на заключителната четвърт, но „зелените“ вдигнаха оборотите, а с това и разликата, която стана двуцифрена и това бе всичко.

