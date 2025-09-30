Апоел Тел Авив увенча дебюта си в Евролигата на българска земя (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израелците матираха Барселона в мач, който бе изигран в София.

апоел тел авив увенча дебюта евролигата българска земя видео
Снимка: euroleaguebasketball.net
Слушай новината

Апоел Тел Ави постави солидно начало на дебюта си в Евролигата, който бе именно в София. Съставът на Димитрис Итудис срази Барселона със 103:87 в мач от първия кръг. В „Арена 8888“ първото полувреме не предвещаваше подобен изход, но през второто израелците дадоха да се разбере, че са по-класния отбор, увенчавайки историческия си дебют в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Мачът е исторически и за България, тъй като за първи път се изигра мач от редовния сезон в турнира на богатите.

На 3 октомври (петък) Апоел ще гостува на Анадолу Ефес, а момчетата на Жуан Пенароя бъдат гости на Панатинайкос.

Стартът предложи честа смяна на водачеството, а точните стрелби валяха с пълна сила. Дебютантът в турнира на богатите разчиташе на Василие Мицич, Дан Отуру и Антонио Блекни, докато гостите отговориха с Уил Клайлбърн, Кевин Пънтър и Николас Лапровитола. Така бе поставено равенството при 26:26 в края на дебютната част.

Израелците намериха още по-добри решения за начало на втория период и откъсването бе факт, като мисълта за двуцифрена разлика не бе далече. Ян Весели и Клайбърй върнаха испанците на бърза ръка в играта, но тимът от Тел Авив не даде заден ход и съумя да се прибере в съблекалнята при 51:45.

Отуру и Мицич дадоха тон на актуалния шампион в Еврокъп и при подновяването на играта, когато разликата за първи път придоби двуцифрени изражения. Изявите на Пънтър, Клайбърн и Шенгелия този път не дадоха нужния импулс на каталунците, а Крисчън Джоунс, Отуру и Блекни направиха така че израелците да се откъснат с 12 точки след 30 минути игра.

Мицич и Блекни взеха нещата в свои ръце на старта на последната част, тласкайки „червените“ към двуцифрена разлика. „Блаугранас“ все по-трудно отвръщаха на удара. Макар че „лос кулес“ направиха опит за нов щурм чрез Весели и Клайбърн, Джоунс и Мицич имаха последната дума, за да зарадват тима от Тел Авив.

Антонио Блекни даде тон на Апоел с 20 точки. Василие Мицич (4 тони стрелби от далечна дистанция) и Дан Отуру нанизаха по 18. Крис Джоунс отбеляза 12 точки, Илайджа Брайънт завърши с 11 и 8 асистенции.

Уил Клайбър не над всички за испанците с 23 точки и 7 борби. Ян Весели и Кевин Пънтър реализираха по 13.

