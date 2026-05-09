Арбелоа за напрежението в Реал Мадрид преди Ел Класико: Разочарованието може да доведе до ситуации, които не искаме

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа призова футболистите си да насочат натрупаното напрежение и разочарование в предстоящото Ел Класико срещу Барселона. Двубоят идва в труден момент за „белия балет“, който изостава с 11 точки от големия си съперник и е изправен пред реалната опасност да загуби титлата още този кръг.

"Ясно е, че разочарованието и гневът могат да доведат до ситуации, които не искаме, но трябва да ги канализираме, за да изиграем страхотен мач. Трябва да съсредоточим енергията си на терена“, заяви Арбелоа преди дербито.

Изминалите дни бяха белязани от сериозно напрежение в съблекалнята на Реал. Федерико Валверде и Орелиен Чуамени бяха глобени след конфликт по време на тренировка, а уругваецът дори пострада и ще отсъства от игра. Допълнително напрежение създадоха и други инциденти, включително сблъсък с участието на Антонио Рюдигер и напрегнат разговор на Килиан Мбапе с член на щаба.

Арбелоа пое отговорност за случващото се в клуба.

"Аз съм отговорен за всичко. Най-болезненото е, че това, което се случва в съблекалнята, трябва да си остане там“, каза той, като подчерта, че отборът вече гледа единствено към предстоящия мач. В същото време Барселона е само на точка от титлата и влиза в двубоя с увереност. Треньорът на каталунците Ханзи Флик заяви, че тимът му е напълно фокусиран върху собственото си представяне: "Имахме фантастичен сезон. Искаме да играем нашия футбол и да спечелим титлата. Нищо друго няма значение.“

Ел Класико се очертава като ключов момент за сезона, в който Реал ще се опита да отговори на кризата, а Барселона – да направи решителната крачка към шампионската титла.