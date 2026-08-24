Арда Кърджали надви десетима от Локомотив Пловдив с гол на Доминик Янков

Арда Кърджали победи Локомотив Пловдив с минималното 1:0 в мач от 6-ия кръг на Първа лига. Пловдивчани останаха с човек по-малко след червен картон на Жулиан Лами, а опонентът им стигна до трите точки с гол на Доминик Янков.

Домакините можеха да открият резултата на стадион "Локомотив" в Пловдив в 10-ата минута, но Крист Лонгвил стреля в лявата греда.

Четири минути по-късно Жулиан Лами извърши нарушение срещу Вячеслав Велев и получи жълт картон, но след намесата на ВАР наказанието бе покачено на директен червен картон.

До почивката кърджалии отправиха два точни удара, но Боян Милосавлевич се справи с шутовете на Светослав Ковачев и Бирсент Карагерен.

След малко над час игра гол на Доминик Янков бе отменен заради засада на Светослав Ковачев.

Пет минути по-късно полузащитникът все пак откри резултата. Халфът стреля от вътрешността на наказателното поле и изпрати топката в близкия ъгъл.

В 77-ата минута Светослав Ковачев можеше да удвои преднината на тима си, но попадението му бе отменено заради засада.

Арда Кърджали остава на 5-ата позиция в подреждането с актив от 13 пункта. Локомотив Пловдив заема предпоследното 13-о място в класирането с 3 точки.