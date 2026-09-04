Арина Сабаленка продължава защитата на титлата на US Open

Миналогодишната шампионка Арина Сабаленка продължи победния си ход на Откритото първенство по тенис на САЩ, след като спечели с 6:3, 6:4 срещу Камила Рахимова в мач от третия кръг. Тенисистката от Беларус вече е в серия от 16 победи в Ню Йорк и се опитва да стане първата тенисистка с три поредни титли след Серина Уилямс между 2012 и 2014.

Сабаленка изигра силен мач в Ню Йорк и проби рано в срещата, за да поеме контрола и да не го изпусне до края. Лидерката в световната ранглиста записа четири аса и загуби само четири разигравания на първи сервис, а единствените трудности за нея настъпиха в първия гейм. Тогава съдията Ева Асдераки-Муур прекъсна играта по молба на Сабаленка, която се оплака от миризма на канабис зад основната линия.

Във втория сет Рахимова се отърси от напрежението и отрази четири разигравания за пробив, но Сабаленка стигна до такъв в нужния момент. Тя поведе в десетия гейм с 40:15 и въпреки че не успя да реализира първия си мачбол, лидерката в ранглистата го направи във втория за крайното 6:4.

В следващия си мач Сабаленка ще срещне победителката от срещата между американката Тейлър Таунзенд и рускинята Диана Шнайдер.

Поставената под №3 Джесика Пегула загуби сет, но се наложи с 1:6, 6:4, 6:3 над Лейла Фернандес в друг мач от третия кръг. 32-годишната американка ще играе във втората седмица в Ню Йорк за пета поредна година и в следващия кръг ще срещне 17-ата в схемата Сорана Кърстя, която победи с 6:3, 6:3 Жасмин Паолини.

Днес Пегула постигна 11-а победа за сезона след сет изоставане, с което дели първото място в професионалния тенис тур с Коко Гоф.

При мъжете денят започна с мач между Даниил Медведев и Артюр Риндернех, като руснакът записа победа с 6:4, 6:4, 6:4 за 120 минути. В следващия кръг той ще срещне Валентен Вашро или Франсис Тиафо.