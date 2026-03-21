Арманд Дуплантис триумфира със златото в овчарския скок и постави рекорд на шампионатите

Арманд Дуплантис спечели световната титла в овчарския скок на първенството по лека атлетика в зала в Торун, след като отново демонстрира класа и надмощие над конкуренцията.

Шведът, който само преди дни подобри световния рекорд, не остави никакви шансове на съперниците си и грабна златото с резултат от 6.25 метра – нов рекорд на шампионатите.

Сребърното отличие заслужи гръцкият състезател Емануил Каралис с 6.05 метра, а бронзът остана за австралиеца Къртис Маршал, преодолял 6.00 метра.

В други дисциплини от програмата американецът Крис Робинсън стана световен шампион на 400 метра при мъжете с време 45.55 секунди. При жените в същата дисциплина златото спечели полякинята Наталия Буковецка с 50.83 секунди, с което изравни националният рекорд.

Домакините от Полша имаха още един повод за радост, след като Якуб Шимански триумфира на 60 метра с препятствия при мъжете със 7.40 секунди.

На 3000 метра титлите отидоха при британеца Джош Кер (7:35.56) при мъжете и италианката Надя Батоклети (8:57.64) при жените. В спринта на 60 метра при дамите златото спечели италианката Зайнаб Досо с време 7.00 секунди.